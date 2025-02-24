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越南公布北部灣新基線圖宣示主權 中國實彈演習回應

中央社曼谷24日綜合外電報導

中國當局今天宣布，即日起在中國與越南間的北部灣展開為期4天的實彈演習。越南數天前才公布在北部灣新劃的領海基線，稱為其維護和行使主權提供法律基礎。

綜合美聯社、自由亞洲電台（RFA）和美國之音（VOA）報導，中國交通運輸部海事局及軍方表示，今天起至27日晚間在北部灣（Gulf of Tonkin，又稱東京灣）靠近中方這側進行實彈演習，提醒船隻不要進入區域。此外中國海事局未提供更多細節。

越南外交部21日公布，依據越南國會常務委員14日頒布的第68/NQ-UBTVQH15號決議劃定的北部灣新地圖，標示從越南東北部的廣寧省往南到廣治省的近海14個點位劃出的領海基線。基線是用於計算領海寬度。

北部灣的一側靠近越南首都河內，另一側由中國的海南島、廣東省雷州半島和廣西省包圍，而海南島是中國解放軍南部戰區的重要海軍基地，因此北部灣對於中越兩國都具有重要戰略意義。

官媒「越南新聞」（Vietnam News）報導，新公布的這條基線符合聯合國海洋法公約（United Nations Convention on the Law of the Sea，UNCLOS），並將為「維護和行使越南的主權、主權權利及管轄權提供堅實的法律基礎」。

越南 解放軍 聯合國

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