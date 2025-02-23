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華為手機搶進海外市場 為何選擇東南亞

記者林茂仁／即時報導
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華為在深圳的Mate XT等新品發布會。(新華社資料照)
華為在深圳的Mate XT等新品發布會。(新華社資料照)

2025年開年來，華為手機首場海外市場發表會選擇了東南亞，華為2月18日在馬來西亞吉隆坡舉行產品發表會，把此前在中國國內上線的三折疊手機華為Mate XT非凡大師，帶到了海外市場，外界好奇華為進軍海外市場為何選擇東南亞？

新浪財經報導，華為從去年的杜拜發表會、在全球多地核心地段投放巨幅廣告牌，到如今的馬來西亞發表會，華為反攻海外的動作越來越頻繁。

華為將三折疊手機Mate XT的出海首秀，放在馬來西亞，一經發表後，就震撼了當地用戶，甚至還有網友線上追問：「什麼時候在英國發表？」

就在兩個多月前，2024年12月12日，華為在杜拜舉辦一場全球性的發表會，推出了折疊屏手機Mate X6等產品。華為手機重返海外的布局，節奏越來越緊湊。

其實，早在2023年，華為就已經向世界宣告重返海外的決心。2023年5月，華為就曾在德國慕尼黑、阿聯酋杜拜、馬來西亞吉隆坡、墨西哥四地舉辦發表會，發表P60系列等產品，重啟海外市場。

只不過，當時華為再出海，相對低調，而且成效一般。據報導，2023年一整年，華為手機海外銷量在總銷量中占比僅為一成左右。

2024年以來，華為反攻海外的動作開始加速。去年上半年，華為還把Pura 70系列產品帶到了海外，Pura 70系列自2024年上半年發表以來，已登陸數十個海外國家和地區。

華為還在全球大力投放海外營銷，把巨幅廣告打到德國慕尼黑、阿聯酋杜拜、伊斯坦堡，以及巴黎、米蘭、華沙、新加坡、墨西哥城等全球多地核心市場。

在「快準狠」的佈局之下，2024年華為手機海外銷量占比已經提升至兩成。今年1月初，有媒體爆料，華為正緊鑼密鼓地規畫其新的全球化戰略，意圖進軍多達60個國家和地區，華為對此還進行了確認。

從華為發表會最近兩次選擇的地點來看，華為手機再出海，中東、東南亞市場是重心。這或許是因為這兩大市場處於高速增長狀態，潛力巨大，尤其是中東地區的阿聯酋、沙烏地阿拉伯等國家數位化建設快速發展、對高端科技產品需求較高，而東南亞國家居民對於折疊機的接受度也相對較高。

Canalys相關資料顯示，2024年全球手機市場增速為7%的情況下，東南亞智慧手機市場廠商出貨量年增11%，中東智慧手機市場出貨量年增14%更是全球增速的2倍。

而且，華為失去了谷歌GMS的服務支援後，開始構建鴻蒙生態，如今瞄準的這些市場，對谷歌服務的依賴度相對較低，這也有助於華為憑藉鴻蒙系統構建自己的用戶生態。

除了中東、東南亞之外，拉美市場也逐漸成為華為手機的重點拓展區域，2024年華為的多款產品在墨西哥等拉美國家上市銷售。華為也在通過與當地運營商和通路商合作，不斷擴大市場。種種跡象顯示，華為在全球市場，正在強勢歸來。

但是，華為依然面臨著生態重構和用戶習慣的衝突。谷歌GMS服務對於華為依然斷供，海外用戶尤其是歐洲等成熟市場的用戶，對於谷歌GMS的依賴短期內依然難以代替。

華為面臨的供應鏈和產能的瓶頸也還無法完全化解。儘管華為的國產化供應鏈取得了進展，但是晶片產能依然受限，即便是在中國都常常面臨缺貨局面，若海外需求激增，華為就可能供貨不足。

此外，地緣政治帶來的風險依然還在持續。美國禁令尚未取消，還有一部分地區因為安全風險，限制華為參與通信網路建設，這也影響了其手機業務的發展。

華為能否收回失地，還有待考證。這個過程充滿了艱辛和挑戰，對於華為這家企業實力和韌性的考驗，還在繼續。

華為 東南亞 谷歌

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