中國兩會將召開 高盛估更多刺激消費政策細節將披露

中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會 即將於3月初召開，高盛 近期發布報告指出，中國預計將會在兩會期間披露更多刺激消費政策細節，預計政策層面會對高科技製造業、房地產行業及民營企業維持支持態度。

香港文匯網報導，高盛預計，中國2025年經濟增速目標「5%左右」，CPI目標從此前的「3%左右」下調至「2%左右」；赤字率從去年的3%提高至4%；並發行特別國債人民幣2.5兆元(約3449億美元)及新增地方政府專項債券額度人民幣4.7兆元(約6485億美元)。

上述2.5兆元特別國債中，預計約人民幣8,000億至1兆元用於大規模設備更新和消費品以舊換新的「兩新」，約人民幣8,000億元用於與國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設的「兩重」建設項目，以及人民幣6,000億至1兆元用於補充銀行資本。

高盛最新客戶訪談則顯示，投資 者高度關注提振消費、實現通脹正常化、穩定房地產市場、推進人工智慧相關投資與應用等政策的具體細節，有望在政府工作報告及專題記者會上得到進一步闡釋。

此外，環球資產管理公司普徠仕近日提升對中國股票的配置至偏高水平。普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，與2017年相比，中國這次更有準備應對貿易戰，且因應美國關稅有望推出更有力的刺激措施，從而推動市場上揚。