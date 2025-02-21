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下載量破億 DeepSeek宣布下周開源5個代碼庫

中央社台北21日電
中國人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）今天宣布，下周起將開源5個代碼庫，以完全透明的方式分享研究進展。（路透）
中國人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）今天宣布，下周起將開源5個代碼庫，以完全透明的方式分享研究進展。（路透）

中國人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）今天宣布，下周起將開源5個代碼庫，以完全透明的方式分享研究進展。資料分析平台QuestMobile的數據顯示，DeepSeek於1月11日上線後，截至2月9日的下載量已超過1.1億次。

DeepSeek中午在X平台官方帳號發文表示，「我們是一個探索AGI（通用人工智慧）的小團隊，從下周開始，我們將開源5個代碼庫（repos），完全透明地分享我們雖小但真誠的進展」。

DeepSeek表示，目前線上服務的建置模組已經過測試、部署並進行了實戰測試，可以投入生產環境，「作為開源社區的一部分，我們相信，每分享一行代碼，都會成為加速AI行業發展的集體動力。每日解鎖即將推出，沒有高不可攀的象牙塔，只有純粹的車庫能量（許多美國知名企業從車庫裡誕生）和社區驅動的創新」。

據陸媒每日經濟新聞，QuestMobile的最新數據顯示，從上線以來至2月9日，DeepSeek App的累計下載量已超過1.1億次，周活躍使用者規模最高近9700萬。其中，1月20至26日，DeepSeek App周下載量達到226萬次；次周，下載量飆升至6300萬次，暴增逾2700%。

DeepSeek宣布將開源5個代碼庫後，中國與香港股市的AI、算力概念股應聲大漲，下午收盤多支漲停。

DeepSeek 人工智慧 AI

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