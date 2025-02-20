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美稱保護巴拿馬運河地區免中國控制 中使館駁斥

記者陳湘瑾／即時報導
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中國駐巴拿馬使館20日發布聲明表示，美國駐巴拿馬使館新聞稿中提及「避免運河區受到中國共產黨的影響和控制」，所謂中國控制運河純屬謊言。（美聯社）
中國駐巴拿馬使館20日發布聲明表示，美國駐巴拿馬使館新聞稿中提及「避免運河區受到中國共產黨的影響和控制」，所謂中國控制運河純屬謊言。（美聯社）

中國駐巴拿馬使館20日發布聲明表示，針對美國駐巴拿馬使館關於新任南方司令部司令訪問巴拿馬的新聞稿中提及，將同巴方官員探討「避免運河區受到中國共產黨的影響和控制」，聲明稱，所謂中國控制運河純屬謊言。

聲明指出，中方從未參與運河管理運營，從不插手運河事務，所謂中國控制運河純屬謊言。恰恰是美國在不斷威脅「收回」運河，試圖重新控制運河。美方破壞中巴關係的行徑不得人心，不會得逞。

美國駐巴拿馬大使館19日發布新聞稿指出，美國南方司令部（SOUTHCOM）司令霍爾西（Alvin Holsey），將於2月19日、20日訪問巴拿馬，會見巴拿馬領導人，這是霍爾西自從去年11月接任美國南方司令部司令以來，第一次訪問巴拿馬。

聲明稿指出，霍爾西在訪問期間將與巴拿馬公共安全部長阿布雷戈（Frank Abrego）及外交部長巴斯克斯（Javier Martínez-Acha Vásquez）會面，討論美巴安全夥伴關係，並就其他安全議題進行交流，包括保護運河地區免受中國共產黨影響與控制，以及合作應對該地區的非法移民危機。

霍爾西上將還將與巴拿馬運河管理局局長莫拉雷斯（Dr. Ricaurte Vásquez Morales）會晤，探討運河的戰略重要性及雙方的合作領域。

共產黨 非法移民 大使館

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