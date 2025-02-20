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中國提振消費 李強：中長期轉變發展方式的重大舉措

中央社台北20日電
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中國總理李強。（美聯社）
中國總理李強。（美聯社）

中國正在大力提振消費擴大內需。中國總理李強今天說，提振消費既是當前擴內需、穩增長的重要抓手，也是中長期轉變發展方式的重大舉措。

中國居民消費占內需比重遠遠落後於先進國家。中共中央經濟工作會議去年12月敲定2025年的9大重點任務中，排在首位的是「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」。

據央視新聞聯播，中國國務院20日以「堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求」為主題，進行第12次專題學習，由李強主持。上海財經大學校長劉元春講解；中國國務院副總理丁薛祥、何立峰，國務委員諶貽琴交流發言。

李強表示，要深入貫徹落實中共總書記習近平和黨中央關於擴大國內需求的決策部署，把經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，以更大力度和更精準措施提振消費，持續增強消費對經濟發展的基礎性作用。

李強在聽取講座和交流發言後表示，內部可循環、內需為主導是大國經濟的獨有優勢。提振消費既是當前擴內需、穩增長的重要抓手，也是「中長期轉變發展方式的重大舉措」。要把消費放在更加突出的位置，更多依靠提振消費擴大國內需求、暢通經濟循環、拉動經濟增長。

他說，要緊扣居民需要挖掘中國巨大消費潛力。要大力促進服務消費，全面提升教育、醫療、文化、體育、旅遊、養老、家政服務等領域的供給水準。要大力促進科技消費，釋放人工智慧終端產品等消費潛力。要大力促進細分市場消費，順應多元化、差異化趨勢，開發優質產品和服務，激發新的消費需求。

李強還說，要突出重點加大政策支持，政策資源更多用於撬動性、帶動性強的領域，更好發揮市場力量提振消費。要找準要害加快改革破題，放寬相關行業市場准入，增加高品質消費供給。要把支持政策和改革舉措協同起來，形成促消費的合力。

根據世界銀行的資料，美國、德國、日本等8個主要先進國家在人均國內生產毛額（GDP）超過1萬美元時，居民消費占內需的比重平均為55.7%。2023年，中國人均GDP超過1.2萬美元，居民消費占內需的比重僅為40%。

中國2024年GDP為人民幣134兆9084億元，年增5.0%。但消費增速疲弱，社會消費品零售總額48兆7895億元，年增3.5%，比2023年（7.2%）回落3.7個百分點。

李強 國務院 中共

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