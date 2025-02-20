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傳中國擬取消限韓令 改採「微笑外交」韓流股飆升

編譯魏紹揆／綜合外電
中國可能解除限韓令 韓流股大漲。圖為BTS。美聯社
中國可能解除限韓令 韓流股大漲。圖為BTS。美聯社

韓媒每日經濟新聞報導，中國可能最快在5月解除限韓令，從「戰狼外交」轉向「微笑外交」，以緩和反中情緒。南韓娛樂企業JYP娛樂、Hybe等，股價在20日大漲。

YG娛樂20日大漲13.16%收60,200韓元（41.9美元），SM娛樂收漲5.08%，防彈少年團（BTS）所屬的Hybe也漲1.43%。製片公司跟漲，像是2022年推出影集「非常律師禹英禑」的A Story公司。

消息人士透露，中國政府打算解除對韓國娛樂內容的禁令。南韓2017年部署美國飛彈防禦系統薩德（THAAD）後，北京當局實施經濟報復，祭出限韓令等措施，但中方從未正式承認此事。韓國產業銀行（KDB）未來策略研究所最近估計，限韓令使相關南韓產業在2017年損失高達22兆韓圓（153億美元）。

如今川普新政加劇美中緊張，分析師說北京似乎改採微笑外交，實施和解措施來改善中韓雙邊關係，意在制衡美國政府。中國去年底將南韓納入免簽證國家，為中韓建交以來首見。

中國近來對日本、印度等也採行類似的外交措施，如實施免簽、管理邊境爭端、解除海產進口限制等。韓國國際經濟政策研究所的北京辦公室主管指出，隨著美中敵對升溫，中國刻意強化與鄰國的關係。

南韓 邊境 非常律師

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