我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普兌現競選承諾叫停堵車費 華人社區及團體支持

數百律師聲援亞當斯案辭職檢察官 質疑司法部政治干預

曾為台灣水果採購大戶 中國百果園2024年門店關近千家

記者黃雅慧／上海即時報導
百果園在上海店面數量也多，走在上海街頭，多能見到百果園加盟店，因此百果園去年閉店潮訊息也在上海生活圈引發熱議。圖為上海街頭百果園門店，仍然照常營運。(記者黃雅慧／攝影)
百果園在上海店面數量也多，走在上海街頭，多能見到百果園加盟店，因此百果園去年閉店潮訊息也在上海生活圈引發熱議。圖為上海街頭百果園門店，仍然照常營運。(記者黃雅慧／攝影)

被視為「中國水果連鎖零售第一股」、「水果一哥」，且曾因大量採購台灣鳳梨等水果在兩岸果界有一定知名的高端水果零售品牌百果園在2024年門店減少近千家。分析認為，在受到消費疲軟大環境影響，加上內部加盟模式待檢討，導致百果園鉅額虧損。

百果園在上海店面數量也多，走在上海街頭，多能見到百果園加盟店，因此百果園去年閉店潮訊息也在上海生活圈引發熱議。不過，一家位於徐匯區南丹東路上的百果園店舖仍在持續營業，對於總公司虧損，導致閉店潮的事項，店員表示不清楚。店內仍然照常有上海居民採買，經營依然正常。

而百果園跟台灣農產品有深刻淵源，據國際蔬果報2016年報導，百果園創始人、董事長余惠勇在1990年代就跟台商合作，打造中國自產水梨；2015年與台灣農業組織舉辦首屆台灣水果節，促兩岸水果交流。而它也曾是採購台灣水果的大戶，在交流熱絡期台灣水果曾占其採購比重的3%。且以對台灣鳳梨產業提出契作模式而廣為人知，也有人說其是帶火台灣鳳梨在中國銷售的關鍵。

百果園日前發布2024年業績虧損預告稱，2024財年預計將錄得公司擁有人應占虧損3.5億元至4億元(約4805萬至5490萬美元)，由盈轉虧。與此同時，百果園在2024年壓縮門店近1000家。近日百果園又於港交所發布公告，表示調整此前募集資金用途，擬將重點投入提升經營效率、優化產品組合、升級科技信息系統及品牌營銷推廣等領域。

業績預報顯示，2024年年末，百果園門店已經僅剩5,116家，相比2023年年底的6,081家，一年淨減少965家。光是在2024年下半年，就關店895家。

對於2024年虧損，百果園解釋有三原因：一是中國國內消費疲軟；二是門店數量減少；三是集團稱，為完成執行2024年年初制定的「高品質水果專家與領導者」新戰略以提升顧客對公司的品牌認知，導致2024年的開支增加。

此外，百果園近年在資本市場表現也不佳，相比2024年1月時的高點至今的1年時間，百果園股價已跌近80%。

百果園2001年成立於深圳，2002年開出首家門店。在門店的統一門頭上，百果園醒目標注著「6000家門店」。百果園跟飲料界拼多多蜜雪冰城類似，主要通過向加盟商銷售水果以及收取特許使用費和管理費獲利。

中國經營報報導，中國食品產業分析師朱丹蓬分析，百果園主打高端水果，其定位與當下的消費觀念形成了很大的反差。再加上百果園的整體運營水平欠佳，加盟連鎖店沒有根據總部的整體策略貫徹執行，這也是造成公司戰略推行不力的一個原因。「宏觀來看，我覺得消費疲軟是造成百果園業績下滑的核心原因。」

百果園2001年成立於深圳，2002年開出首家門店。在門店的統一門頭上，百果園醒...
百果園2001年成立於深圳，2002年開出首家門店。在門店的統一門頭上，百果園醒目標注著「6000家門店」。但去年關店近千家，目前門店數已不足6,000家。圖為上海街頭百果園門店。記者黃雅慧／攝影
百果園主打高端水果消費，分析認為在消費降級下，也影響到整體銷量。圖為上海街頭一百...
百果園主打高端水果消費，分析認為在消費降級下，也影響到整體銷量。圖為上海街頭一百果園門店，能看到果品包裝精美，但價格較傳統菜場稍高。記者黃雅慧／攝影

拼多多

上一則

「長江邊有隻狗」 宜昌奇景爆火 網友紛拿自家毛孩對比

延伸閱讀

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了
2024明星價值榜出爐 趙麗穎靠古裝劇奪冠

2024明星價值榜出爐 趙麗穎靠古裝劇奪冠
電池片出貨 中企穩占前5強 通威維持第1 中潤、捷泰分居2、3

電池片出貨 中企穩占前5強 通威維持第1 中潤、捷泰分居2、3
上海情歌王子王國權 法拉盛登台獻唱

上海情歌王子王國權 法拉盛登台獻唱

熱門新聞

上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）

上海26歲女面試 老董露鳥猥褻 1個原因竟逃過處罰

2025-02-14 09:30
浙江產婦生出「帶殼」雙胞胎，被指為現實版「哪吒」；示意圖。（取材自台州晚報）

浙婦生出「帶殼」雙胞胎 網友驚：現實版哪吒降臨了

2025-02-17 07:30
王毅說，他引用的幾句中國古話可能翻譯起來不容易，要媒體記者找DeepSeek來幫一幫忙。（視頻截圖）

王毅引古話談中美 要外媒找DeepSeek翻譯 網：侮辱性強

2025-02-15 08:30

超人氣

更多 >
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外
12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來