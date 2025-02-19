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中國多地政務系統接入DeepSeek 稱大幅提升效率

中央社台北19日電
深度求索（DeepSeek）推出低本高效的大型語言模型（LLM）掀起熱潮，中國多地相繼宣布政務服務系統接入應用，宣稱可以大幅提升政府部門的工作效率。（路透）
深度求索（DeepSeek）推出低本高效的大型語言模型（LLM）掀起熱潮，中國多地相繼宣布政務服務系統接入應用，宣稱可以大幅提升政府部門的工作效率。（路透）

深度求索（DeepSeek）推出低本高效的大型語言模型（LLM）掀起熱潮，中國多地相繼宣布政務服務系統接入應用，宣稱可以大幅提升政府部門的工作效率，以往要花一天時間寫的公文，現在只要一秒就可生成。

綜合央視財經、北京青年報等陸媒，近期，中國多地的政務服務系統陸續接入DeepSeek。目前較多的應用是為公務員公文寫作、便民視窗服務、政策解讀等。

在首都北京，豐台區政務和數據局昨天在「政務雲」部署了DeepSeek大模型環境，率先將其應用於政務服務，上線了「豐小政」數智助手。

豐台區政務和數據局副局長溫玉竹說，「豐小政」數智助手聚焦豐台區政務服務「清零熱線」和企業群眾辦事需求，可以幫助政務工作人員快速準確理解辦事人提出的問題，給出專業詳細的答案，提高了政務服務的時效性和準確性。未來，該局將以DeepSeek大模型部署應用為新起點，與有關業務部門合作，持續優化大模型與現有政務系統融合升級。

在此之前，廣東深圳市16日宣布，面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務，其中，福田區首批上線了70名智慧政務的「新員工」

報導指出，在深圳市福田區政務服務和數據管理局看到，辦公室內，每名員工的電腦設備都配置了以DeepSeek為底座的人工智慧辦公系統，這次上線的70名智慧政務「新員工」，除了有DeepSeek通用能力外，還結合各部門各單位實際業務流程，量身訂製作個性化智慧體，首批滿足240個業務場景使用。

報導稱，深圳市福田區上線的這批AI數智「員工」，大幅提升了政府部門的工作效率：個性化訂製生成時間從5天壓縮至分鐘級，公文格式修正準確率逾95%，審核時間縮短90%，錯誤率控制在5%以內；民生服務方面，訴求分撥準確率從70%提升至95%；招商引資方面，企業篩選效率提升30%。

深圳市福田區政務服務和數據管理局副局長高增說，整理近10年的1.2億條數據和算力平台相結合，這樣效率更高。比如勞動仲裁的文書，像以前需要花幾個小時、一天時間來寫，透過數智「員工」能夠一鍵、一秒生成一個仲裁的文書。

報導稱，AI數智員工的應用並不意味著對人類員工的直接替代，深圳市福田區創新推出了相關的管理辦法，將人工智慧定義為輔助角色，並指定了人類監護人，提高工作效率的同時，積極預防風險的發生。

報導並稱，DeepSeek在政務上的應用不會止步於「智慧秘書」、「智慧客服」，隨著技術反覆運算和服務優化，DeepSeek能深度提升政務數據處理效率和分析能力，收集分析民情民意，提高行政決策客觀性和準確性，優化行政決策過程、提高政務工作透明度，增強公眾對政府工作的信任等。

報導還稱，政務系統接入DeepSeek大模型處於1.0版本，模型部署在本地政務雲上，而不是市場上的通用雲，數據安全有保證，但未來人工智慧的應用場景極其豐富。

DeepSeek 人工智慧 AI

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