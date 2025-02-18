我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫貿易和通膨阻力 能源股帶動漲勢 史指收創新高

AI經濟詐騙攻擊 18億Gmail用戶慎防滅頂之災

WSJ：避開中國 成為西方科技企業當務之急

中央社台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

華爾街日報（WSJ）報導，繼先前在中國以外尋找新製造基地的「中國+1」戰略以分散風險後，如今隨著美中緊張局勢加劇，越來越多的西方科技公司進一步將「避開中國」（Anything But China）列為當務之急，將生產線加速遷出中國。

根據報導，在各產業中，半導體相關產業的「避開中國」趨勢尤為明顯，而半導體產品正是美中科技摩擦的核心。

報導指出，近年來許多跨國公司意識到過於依賴中國供應商的風險，於是開始推動「中國+1」戰略，也就是在中國投資營運的同時，也在其他國家尋找新的製造基地作為補充。

如今，隨著美中緊張局勢再次加劇，許多外資科技企業正將生產線加速遷出中國，並在其他地方尋找供應商。這一趨勢，為亞洲和拉丁美洲國家帶來了提升本國價值鏈的機會。其中，東協國家2023年吸引的外國直接投資達2300億美元，遠高於2018年的1550億美元。

史坦普（S&P）近日發布報告指出，與先前外企只將產品組裝業務遷出中國不同的是，當前外資遷出的包含生產傳感器、印刷電路板和電力電子元件等零部件的工廠，這使得外企將供應鏈遷出中國的行動持久得多。

報導指出，根據報導，在各產業中，半導體相關產業的「避開中國」趨勢尤為明顯，而半導體產品正是美中科技摩擦的核心。過去2年，美國政府禁止中國獲取最尖端的晶片和設備，而中國則在大力推動開發國產晶片替代品。

馬來西亞半導體產業協會（MSIA）會長王壽苔表示，「大家都在嘗試尋找中國的替代者」，各企業正在重新設計業務，而許多科技企業在離開中國後，不少企業遷往了馬來西亞。

根據報導，製造半導體生產用電源系統和其他組件的美國Advanced Energy Industries公司1月間即表示，該公司將在7月前關閉在中國的第3座也是最後一座工廠。執行長凱利（Stephen Kelley）表示，該公司過去2年一直將生產線從中國轉移到菲律賓和墨西哥，主要是因為客戶「不希望我們在中國生產」。

除半導體相關產品外，報導提到，智慧型手機及筆記型電腦等消費性電子產品，也出現了將生產線遷出中國的情況。

報導指出，截至2023年，全球幾乎所有筆記型電腦都是在中國生產的。但市場研究業者估計，今年中國在全球筆記型電腦產量中的比重將降至80%，越南和泰國的筆記本電腦產量將持續增加。其中，泰國筆電的出口量4年來成長了近7倍，而越南除筆電外，更在尋求吸引半導體業的投資。

中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）的年度調查指出，360多家受訪企業中，有30%表示正在考慮或已開始將製造業務轉移到他國；而約1/4的受訪科技和研發企業表示，已開始將供應鏈遷出中國。

報導提到，外企遷出中國的同時，許多中國企業也在向海外轉移，應西方客戶的要求在中國以外地區設立子公司和工廠，以避免美中關係惡化帶來的負面影響。

但國際數據公司（IDC）分析師莫拉萊斯（Mario Morales）表示，長期來說，建立新生產線的成本更高、風險也更大。畢竟科技供應鏈的價值已經超過1兆美元，複雜性和精密程度只會越來越高，這將使企業轉移業務更具挑戰性。

投資 供應鏈 越南

上一則

又見知名科學家離美返中 鈕鳳林任中科大傑出講席教授

延伸閱讀

嬰兒潮世代邁入80歲 80歲以上將達1880萬 安養住居供不應求

嬰兒潮世代邁入80歲 80歲以上將達1880萬 安養住居供不應求
美中關係緊張 西方企業採「Anything But China」策略

美中關係緊張 西方企業採「Anything But China」策略
新聞評論／川普控台灣搶美晶片 賴政府應據理力爭

新聞評論／川普控台灣搶美晶片 賴政府應據理力爭
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

熱門新聞

上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）

上海26歲女面試 老董露鳥猥褻 1個原因竟逃過處罰

2025-02-14 09:30

超人氣

更多 >
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」
擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光
1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年