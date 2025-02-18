WSJ：避開中國 成為西方科技企業當務之急

華爾街日報（WSJ）報導，繼先前在中國以外尋找新製造基地的「中國+1」戰略以分散風險後，如今隨著美中緊張局勢加劇，越來越多的西方科技公司進一步將「避開中國」（Anything But China）列為當務之急，將生產線加速遷出中國。

根據報導，在各產業中，半導體相關產業的「避開中國」趨勢尤為明顯，而半導體產品正是美中科技摩擦的核心。

報導指出，近年來許多跨國公司意識到過於依賴中國供應商的風險，於是開始推動「中國+1」戰略，也就是在中國投資 營運的同時，也在其他國家尋找新的製造基地作為補充。

如今，隨著美中緊張局勢再次加劇，許多外資科技企業正將生產線加速遷出中國，並在其他地方尋找供應商。這一趨勢，為亞洲和拉丁美洲國家帶來了提升本國價值鏈的機會。其中，東協國家2023年吸引的外國直接投資達2300億美元，遠高於2018年的1550億美元。

史坦普（S&P）近日發布報告指出，與先前外企只將產品組裝業務遷出中國不同的是，當前外資遷出的包含生產傳感器、印刷電路板和電力電子元件等零部件的工廠，這使得外企將供應鏈 遷出中國的行動持久得多。

報導指出，根據報導，在各產業中，半導體相關產業的「避開中國」趨勢尤為明顯，而半導體產品正是美中科技摩擦的核心。過去2年，美國政府禁止中國獲取最尖端的晶片和設備，而中國則在大力推動開發國產晶片替代品。

馬來西亞半導體產業協會（MSIA）會長王壽苔表示，「大家都在嘗試尋找中國的替代者」，各企業正在重新設計業務，而許多科技企業在離開中國後，不少企業遷往了馬來西亞。

根據報導，製造半導體生產用電源系統和其他組件的美國Advanced Energy Industries公司1月間即表示，該公司將在7月前關閉在中國的第3座也是最後一座工廠。執行長凱利（Stephen Kelley）表示，該公司過去2年一直將生產線從中國轉移到菲律賓和墨西哥，主要是因為客戶「不希望我們在中國生產」。

除半導體相關產品外，報導提到，智慧型手機及筆記型電腦等消費性電子產品，也出現了將生產線遷出中國的情況。

報導指出，截至2023年，全球幾乎所有筆記型電腦都是在中國生產的。但市場研究業者估計，今年中國在全球筆記型電腦產量中的比重將降至80%，越南 和泰國的筆記本電腦產量將持續增加。其中，泰國筆電的出口量4年來成長了近7倍，而越南除筆電外，更在尋求吸引半導體業的投資。

中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）的年度調查指出，360多家受訪企業中，有30%表示正在考慮或已開始將製造業務轉移到他國；而約1/4的受訪科技和研發企業表示，已開始將供應鏈遷出中國。

報導提到，外企遷出中國的同時，許多中國企業也在向海外轉移，應西方客戶的要求在中國以外地區設立子公司和工廠，以避免美中關係惡化帶來的負面影響。

但國際數據公司（IDC）分析師莫拉萊斯（Mario Morales）表示，長期來說，建立新生產線的成本更高、風險也更大。畢竟科技供應鏈的價值已經超過1兆美元，複雜性和精密程度只會越來越高，這將使企業轉移業務更具挑戰性。