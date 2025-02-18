中國高溫超導新突破：鎳基材料突破麥克米蘭極限

南方科技大學校長薛其坤（右）領銜的南方科技大學、粵港澳大灣區量子科學中心與清華大學聯合研究團隊。（澎湃新聞）

繼銅基、鐵基材料之後，鎳基材料成為了第三類在常壓下突破40K「麥克米蘭極限」的高溫 超導材料體系。這一重磅成果由南方科技大學校長薛其坤院士領銜的南方科技大學、粵港澳大灣區 量子科學中心與清華大學聯合研究團隊最新發表在頂級學術期刊《自然》（Nature）上。

澎湃新聞報導，上述聯合研究團隊在常壓環境下實現鎳氧化物材料的高溫超導電性，超導起始轉變溫度突破40開爾文（K），相當於攝氏零下233度，觀測到零電阻和抗磁性的雙重特徵。該成果為解決高溫超導機理的科學難題提供了全新突破口。

超導好比電力高速公路上的「零能耗跑車」，電流通過時完全沒有損耗，被廣泛認為具有顛覆性的技術前景。超導現象自1911年被發現以來，尋找更高溫度的超導材料成為國際科學界的一個重要研究方向。

近年來，鎳基超導材料「異軍突起」。近年來國內外均有相關研究對外宣布，然而，如何擺脫高壓限制、實現常壓高溫超導，仍然是全球科學家需要解決的難題。

南方科技大學表示，三年來，由薛其坤院士與陳卓昱副教授率領的研究團隊持續攻關，自主研發了「強氧化原子逐層外延」技術。這項技術可以在氧化能力比傳統方法強上萬倍的條件下，依然實現原子層的逐層生長，並精確控制化學配比，如同在奈米尺度上「搭原子積木」，構建出結構複雜、熱力學亞穩、但晶體品質趨於完美的氧化物薄膜。

薛其坤院士說，這是氧化物薄膜外延生長技術的一次重大跨越，不僅為包括寬禁帶半導體等各類氧化物的缺氧難題提供了解決方案，還拓展了高溫超導等強關聯電子系統的人工設計與製備。

研究團隊隨後將這項技術應用於鎳基超導材料的開發之中。具體來說，就是在原子級平滑的基片之上，精確排列鎳、氧等原子，構建出厚度僅幾奈米的超薄膜。特別是，研究團隊在極強的氧化環境下，通過介面工程，實現了「原子鉚釘術」，固定住了原本需要極高壓環境下才能穩定存在的原子結構。

據介紹，研究團隊試驗了1000多片樣品，最後成功地獲得了常壓下的超導電性。通過精密的電磁輸運測量，觀測到了零電阻與抗磁性，確認了高溫超導電性的存在。

鎳基超導研究是當前國際科學界的前沿熱點，全球競爭異常激烈。史丹福大學 等團隊幾乎同時也報告了類似材料體系中的常壓超導電性。

不過，中國團隊在該項研究中全部採用國產儀器，發展了獨特的強氧化能力薄膜生長技術，成功獲得晶體品質更高的薄膜材料，不僅實現了科學上的突破性發現，更為中國在超導乃至量子材料領域的長期自主發展奠定了堅實基礎。