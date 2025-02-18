我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

國務院：美俄同意建立磋商機制 致力俄烏停戰

中國高溫超導新突破：鎳基材料突破麥克米蘭極限

記者林茂仁／即時報導
南方科技大學校長薛其坤（右）領銜的南方科技大學、粵港澳大灣區量子科學中心與清華大學聯合研究團隊。（澎湃新聞）
南方科技大學校長薛其坤（右）領銜的南方科技大學、粵港澳大灣區量子科學中心與清華大學聯合研究團隊。（澎湃新聞）

繼銅基、鐵基材料之後，鎳基材料成為了第三類在常壓下突破40K「麥克米蘭極限」的高溫超導材料體系。這一重磅成果由南方科技大學校長薛其坤院士領銜的南方科技大學、粵港澳大灣區量子科學中心與清華大學聯合研究團隊最新發表在頂級學術期刊《自然》（Nature）上。

澎湃新聞報導，上述聯合研究團隊在常壓環境下實現鎳氧化物材料的高溫超導電性，超導起始轉變溫度突破40開爾文（K），相當於攝氏零下233度，觀測到零電阻和抗磁性的雙重特徵。該成果為解決高溫超導機理的科學難題提供了全新突破口。

超導好比電力高速公路上的「零能耗跑車」，電流通過時完全沒有損耗，被廣泛認為具有顛覆性的技術前景。超導現象自1911年被發現以來，尋找更高溫度的超導材料成為國際科學界的一個重要研究方向。

近年來，鎳基超導材料「異軍突起」。近年來國內外均有相關研究對外宣布，然而，如何擺脫高壓限制、實現常壓高溫超導，仍然是全球科學家需要解決的難題。

南方科技大學表示，三年來，由薛其坤院士與陳卓昱副教授率領的研究團隊持續攻關，自主研發了「強氧化原子逐層外延」技術。這項技術可以在氧化能力比傳統方法強上萬倍的條件下，依然實現原子層的逐層生長，並精確控制化學配比，如同在奈米尺度上「搭原子積木」，構建出結構複雜、熱力學亞穩、但晶體品質趨於完美的氧化物薄膜。

薛其坤院士說，這是氧化物薄膜外延生長技術的一次重大跨越，不僅為包括寬禁帶半導體等各類氧化物的缺氧難題提供了解決方案，還拓展了高溫超導等強關聯電子系統的人工設計與製備。

研究團隊隨後將這項技術應用於鎳基超導材料的開發之中。具體來說，就是在原子級平滑的基片之上，精確排列鎳、氧等原子，構建出厚度僅幾奈米的超薄膜。特別是，研究團隊在極強的氧化環境下，通過介面工程，實現了「原子鉚釘術」，固定住了原本需要極高壓環境下才能穩定存在的原子結構。

據介紹，研究團隊試驗了1000多片樣品，最後成功地獲得了常壓下的超導電性。通過精密的電磁輸運測量，觀測到了零電阻與抗磁性，確認了高溫超導電性的存在。

鎳基超導研究是當前國際科學界的前沿熱點，全球競爭異常激烈。史丹福大學等團隊幾乎同時也報告了類似材料體系中的常壓超導電性。

不過，中國團隊在該項研究中全部採用國產儀器，發展了獨特的強氧化能力薄膜生長技術，成功獲得晶體品質更高的薄膜材料，不僅實現了科學上的突破性發現，更為中國在超導乃至量子材料領域的長期自主發展奠定了堅實基礎。

高溫 史丹福大學 灣區

上一則

93歲翁判15年不用關 網酸：有強姦能力 沒自理能力？

下一則

雷軍曾祭千萬高薪挖角 「AI天才少女」被曝新崗位上班

延伸閱讀

一般實驗室專注3種…台成大培養「上百種單晶」4登國際頂尖期刊

一般實驗室專注3種…台成大培養「上百種單晶」4登國際頂尖期刊
計畫夭折 伊大取消華埠旁蓋「發現合作夥伴學院」

計畫夭折 伊大取消華埠旁蓋「發現合作夥伴學院」
葡萄酒供過於求 今年價格看跌

葡萄酒供過於求 今年價格看跌
日本將管制晶片量子技術出口 中示警不利兩國經貿

日本將管制晶片量子技術出口 中示警不利兩國經貿

熱門新聞

上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）

上海26歲女面試 老董露鳥猥褻 1個原因竟逃過處罰

2025-02-14 09:30

超人氣

更多 >
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽
「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」