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美國務院刪「不支持台獨」 中國台辦：嚴重倒退

記者陳政錄／北京即時報導
國台辦發言人朱鳳蓮說，有關舉動是美方在台灣問題上立場的嚴重倒退，只會損害台海和平穩定。記者陳政錄／攝影
國台辦發言人朱鳳蓮說，有關舉動是美方在台灣問題上立場的嚴重倒退，只會損害台海和平穩定。記者陳政錄／攝影

美國國務院日前更新官網上的美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」等文字，中國國台辦發言人朱鳳蓮17日回應說，有關舉動是美方在台灣問題上立場的嚴重倒退，只會損害台海和平穩定，敦促美方糾正錯誤，慎之又慎處理台灣問題。

中國國台辦17日發布發言人答記者問，就美國國務院官網近日修改「美台關係」內容表述做出回應。

朱鳳蓮首先強調，「台灣是中國的台灣。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」

她說，有關舉動是美方在台灣問題上立場的嚴重倒退，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，粗暴干涉「中國內政」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，只會損害台海和平穩定。

朱鳳蓮說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，糾正錯誤，慎之又慎處理台灣問題，停止發出任何縱容支持「台獨」分裂勢力的錯誤信號。

朱鳳蓮最後說，正告民進黨當局，「倚美謀獨」是絕路。無論台美怎麼勾連折騰，「都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，改變不了中國必將統一也必然統一的大勢。」

今天稍早，中國外交部也對此做出回應。中國外交部發言人郭嘉昆說，敦促美方立即糾正錯誤，停止支持「台獨」，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

國務院 民進黨

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