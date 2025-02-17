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馬雲亮相習近平民企座談會惹關注 螞蟻上市觸礁之後首次

記者賴錦宏／即時報導
習近平17日上午在北京出席民營企業座談會，馬雲（左二）、任正非、王傳福、雷軍等人發言。（央視截圖）
習近平17日上午在北京出席民營企業座談會，馬雲（左二）、任正非、王傳福、雷軍等人發言。（央視截圖）

據央視新聞，中國國家主席習近平17日上午在北京出席民營企業座談會，包括馬雲、任正非、王傳福、雷軍等人發言。網路龍頭阿里巴巴創辦人馬雲亮相引發關注。這是2020年底阿里巴巴旗下金融公司螞蟻集團上市「觸礁」後，馬雲再次在官方高層會議上現身，被外界視為有望提振企業信心。

央視影片畫面顯示，至少11名民營企業負責人代表坐在面對主席台的第1排座位。畫面中，任正非、王興興、雷軍、王傳福分別發言。

面向主席台右起依序為：電動車電池製造巨企寧德時代董事長曾氌群、科技巨頭阿里巴巴聯合創始人馬雲、乳業公司飛鶴乳業董事長冷友斌、能源產品製造商正泰集團董事長南存輝、機器人公司宇樹科技創始人王興興、農牧企業新希望集團董事長劉永好、通訊巨頭華為創辦人任正非、電動車巨頭比亞迪董事長兼總裁王傳福、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、智慧型手機和電動車製造商小米集團執行長雷軍，以及網路安全企業奇安信科技集團董事長齊向東。

2020年，在距離阿里王牌產品支付寶主體公司「螞蟻金服」上市敲鐘僅剩48小時時，馬雲在上海發表公開演講，其中「銀行是當鋪思維」、「中國缺乏現代金融系統」等觀點遭到官方口誅筆伐，公司上市進程被緊急按下暫停鍵。此後多年馬雲雲遊四海，鮮少在中國公開露面。

馬雲近期動作頻頻。上周他被爆現身杭州阿里總部和長沙盒馬鮮生門市，春節前也曾公開致辭大談AI。近期阿里傳出不少AI消息，包括將與蘋果合作，為中國版iPhone提供AI功能、聲稱自研的AI新模型超過DeepSeek等。

馬雲11日在集團CEO吳泳銘陪同下現身阿里杭州園區，身穿阿里巴巴黑色夾克，全程微笑向員工揮手致意、送上新年祝福。阿里員工指，馬雲先出現在「閒魚」辦公區，後又到智慧資訊事業群等辦公區「掃樓」。隨後又有長沙網友發帖稱，在當地盒馬鮮生門市偶遇馬雲。

馬雲 AI 電動車

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