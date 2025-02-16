我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄談判前 澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

魯比歐：普亭對烏克蘭和平認真程度 數日內可見分曉

重慶燃氣亂收費故態復萌 官媒質疑哪來底氣

中央社上海16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
繼重慶市民反映更換燃氣表後費用大增，四川省多個城市的居民也反映出類似的情況。(取材自微博)
繼重慶市民反映更換燃氣表後費用大增，四川省多個城市的居民也反映出類似的情況。(取材自微博)

去年4月被民眾投訴天然氣費用超收的重慶燃氣集團，最近被發現屢勸不改，遭重罰人民幣810萬元（約111萬美元）。官媒評論質疑一再侵犯民眾利益「到底是哪來的底氣」？

2024年4月，有重慶市民發現燃氣表「跑太快」，燃氣費用異常暴增引發眾怒，重慶燃氣公司總經理等人因此被免職。

時隔10個月，重慶市場監督管理局14日發布通報，指重慶燃氣集團落實整改責任不到位，今年1月以來，又有市民陸續反映重慶燃氣集團收費異常。

通報稱，重慶燃氣仍然存在抄表周期混亂、違規估抄、錯抄錯錄、抄表力量配備不足等問題，涉及侵犯消費者合法權益；未發現亂漲價、燃氣表計量失準等問題。

重慶市場監管部門擬依法對重慶燃氣的違法行為給予從重處罰，責令其立即整改，擬處罰金共計810萬元，並成立專項工作組入駐展開為期3個月的專項整治，督促指導整改工作全面徹底落實。

重慶燃氣亂收費一事，去年曾引起輿論譁然。近日該公司再被通報後，人民網評論昨天發文質疑「一再損害群眾利益，到底是哪來的底氣，哪裡出了問題？」並指這些是觸犯消費者權益保護法律法規的嚴重問題，「民生就是民心，民心就是最大的政治」。

梳理公開報導，燃氣亂收費的情況並非重慶燃氣獨有。國家企業信用信息公示系統顯示，吉林長春市某燃氣公司違規收費案件2024年1月被曝光，該公司在居民用戶「閥、管升級改造」中，違規收取了管道燃氣自閉閥和金屬波紋管的安裝費。

江蘇省昆山市民眾2024年4月也曾上網反映燃氣費用暴增，結果不但被警察找上門，連帶使她的丈夫也被公司約談，要妻子刪文。

天然氣

上一則

DeepSeek帶動杭州科技熱 央視歸功習近平

延伸閱讀

外資紛撤離？中官媒：引資規模數據波動 符合經濟學規律

外資紛撤離？中官媒：引資規模數據波動 符合經濟學規律
GDP總量超越廣州 重慶成為中國第4大經濟城市

GDP總量超越廣州 重慶成為中國第4大經濟城市
電費、燃氣費調漲2位數？紐約客慘叫：貴到不可思議

電費、燃氣費調漲2位數？紐約客慘叫：貴到不可思議
重慶「放牛班」校長 賣房在偏鄉辦學30年 花光退休金

重慶「放牛班」校長 賣房在偏鄉辦學30年 花光退休金

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

2025-02-11 05:30

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了
值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費