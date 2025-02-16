中國傳限制科技、礦業及工程人員流出國外 尤其針對印度

中國當局正「緊抓」尖端科技，要讓關鍵專業能力能留在國內。(路透)

中國當局正「緊抓」尖端科技，要讓關鍵專業能力能留在國內。一些工程人員及設備更難離境，當局也計畫對主要電池科技實施新的出口管制，並限制關鍵性礦物的加工科技外流。蘋果的合作夥伴鴻海集團也受到影響，更難將機械與擁有技術的中國管理人員送往印度 廠。

另一家台灣電子公司的管理人員表示，將一些設備從中國送往印度時也面臨挑戰，但送往東南亞 國家時流程仍然正常。

印度官員指稱中國利用通關延遲，來阻礙零組件及設備運往印度，「電子業供應商被告知不得在在印度建立製造及裝配業務」。

分析師指出，中國這套新作法是學習西方國家對中國採取的科技移轉管制措施。這種非正式的管制顯然特別針對印度，一些企業表示，前往東南亞及中東的計畫仍未受影響。北京當局也針對關鍵科技，推出愈來愈多且適用於全世界的正式出口管制。

中國商務部元月時計畫對與鋰萃取及製造先進電池礦料有關的科技實施出口管制。如果完全實施，將阻止中國電池業巨擘將整套供應鏈 移往國外，使寧德時代（CATL）電池集團歐洲廠可能必須繼續從中國進口磷酸鐵鋰（LFP）電池陰極原料，無法在當地生產或採購。

中國已擴大出口管制，包括精煉稀土轉變為金屬，以及電動車、風電渦輪與電子產品所需的永久磁鐵相關科技與製程。業者指出，中國製造的永久磁鐵占全球供給量的95%左右，出口管制將使其他國家無法進行供應鏈多元化。