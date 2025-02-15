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去年涉「中華民國會籍」爭議 庫克群島與中國簽新協議

記者廖士鋒／即時報導
庫克群島總理布朗訪問中國青島等地。（圖／取自庫克群島總理府官網）
庫克群島總理布朗訪問中國青島等地。（圖／取自庫克群島總理府官網）

南太島國庫克群島總理布朗最近踏上中國訪問，成為十年來首位登中的該國總理，行程備受西方重視。最新消息顯示，雙方此次簽署了「全面戰略夥伴關係行動計畫」，也引發紐西蘭關切。

去年第53屆太平洋島國論壇的聯合公報，起初的版本由當時島國領袖重申1992年「各國針對與台灣／中華民國關係的決定」，但經中共太平洋島國特使錢波現場向論壇主席、庫克群島總理布朗（Mark Brown）抗議後，聯合公報內容遭到更改，惟仍未取消中華民國參與權。中華民國自1993年起持續以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以「發展夥伴（Development Partner）」身分參與論壇。

布朗於2月10日至16日訪問中國，行程除哈爾濱外，還分別赴上海、山東參訪。中國總理李強14日下午於哈爾濱會見布朗，「會見後，兩國總理共同見證簽署多項雙邊合作文件」，但北京並沒有披露雙方簽約的文件內容。

中國外交部官網指，雙方簽署「全面戰略夥伴關係行動計畫」，涉及貿易和投資、旅遊、海洋科學、水產養殖、農業、包括交通在內的基礎設施、氣候適應力、災害防備、創意產業、技術和創新、以及人文交流等合作，庫克群島海底礦產管理局（SBMA）指出，此次庫方與中方簽署的全面協議不涉及任何貸款。

由於紐西蘭方面的疑慮，庫方並允諾文件全文將於未來幾天公布。據路透報導，紐西蘭外交部長皮特斯的辦公室15日發布聲明表示：「紐西蘭一旦取得這份協議，將根據紐國利益及紐西蘭與庫克群島相互的憲法責任，仔細考慮」。

據公開資料，庫克群島和中共1997年建交，中國歷年來支持多項庫克群島公共設施，如法院、國家警察總部、教育部、阿皮伊尼考小學，以及與紐西蘭三邊合作建成的拉羅湯加國家環線供水系統。近年來，中國各省級政府與庫克群島政府合作，提供農業和海洋設備、重型機械和技術專業知識。

庫克群島與紐西蘭維持極為特殊的「自由聯合」關係，庫國政府擁有完整的自治權利，新西蘭提供預算、外交與國防支持和監督。

半島電視台撰文指出，此次庫克群島與中共簽署協議，「動搖了庫克群島與紐西蘭之間長達數十年的關係」。文章指，雖布朗強調，該協議不涉及安全或國防問題，但自從北京於 2022 年與索羅門群島簽署安全協議以來，美國及其在該地區的盟友（包括澳洲和紐西蘭）一直對中共在太平洋地區日益增長的影響力保持警惕。

據本報系查詢中國各單位消息，布朗一行2月11日至13日訪問青島，13日赴黑龍江與該省省長梁惠玲會見，期間陪同的有中共駐紐西蘭兼庫克群島、紐埃大使王小龍。

中共青島市委書記曾贊榮向布朗指出，海洋是青島最突出的特色和優勢，海洋科研實力雄厚，海洋港口條件優越，海洋產業基礎良好，海洋國際合作是青島對外開放的重要方面。庫克群島海洋資源豐富，「期待雙方以海洋為紐帶，進一步深化海洋產業、深海開發、文化旅遊等領域務實合作，實現互利共贏發展」。

此外布郎也參訪位於青島的中國自然資源部第一海洋研究所（海洋一所），據官網介紹，該所以促進海洋科技進步為使命，服務於自然資源環境管理、海洋國家安全和海洋經濟發展。布朗也參觀了位於青島的「國家深海基地」、青島前言海洋種業公司等。

庫克 中共 中華民國

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