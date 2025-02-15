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腐敗行為貫穿職業生涯..上交所前副總董國群遭「雙開」

記者黃雅慧／即時報導
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上海證券交易所原黨委委員、副總經理董國群因嚴重違紀違法問題遭「雙開」（指開除黨籍、公職）。（取自環球網）
上海證券交易所原黨委委員、副總經理董國群因嚴重違紀違法問題遭「雙開」（指開除黨籍、公職）。（取自環球網）

中共中央紀委國家監委網站15日通報，對上海證券交易所原黨委委員、副總經理董國群嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查，以違反相關法規對其「雙開」（指開除黨籍、公職），並稱其曾長期借用他人證券帳戶炒股，違規入股擬上市企業，「腐敗行為貫穿職業生涯」。外界認為董國群的行為披露也給中國金融界警惕與警鐘。

董國群生於1965年，曾在上交所工作多年，歷任上交所副總監、總監、紀委委員、市場發展與服務專業委員會副主任委員，上交所黨委委員、副總經理等職。於去年8月被公告調查。諷刺的是，董國群還曾是上交所理事會投資者教育和保護專門委員會聯席主任委員。

通報指出，董國群喪失理想信念，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查調查，與他人串供，轉移、隱匿贓款贓物；罔顧中央八項規定精神，沈迷酒場飯局，將私人會所當作「個人食堂」，在中央巡視期間仍多次接受管理服務對象宴請。

通報稱，董國群長期接受管理服務對象安排的高爾夫球活動，被給予黨紀處分後仍不知悔改；廉潔底線失守，違規收受貴重禮品和大額消費卡；長期借用多人證券帳戶炒股，違規入股多家擬上市企業，安排他人充當「白手套」，隱藏「影子股東」身份。

通報表示，董國群嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，在黨的十八大、十九大甚至二十大後仍不知止不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。除了給予雙開懲處外，並收繳其違紀違法所得；且將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

去年以來，中國官方加大金融反腐力道，據澎湃新聞不完全統計，去年金融系統至少有97人被查，2024年1月至少有12人被查。今年1月以來，金融系統至少6人被查，其中2人為中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部，4人為省管幹部。

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