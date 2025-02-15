腐敗行為貫穿職業生涯..上交所前副總董國群遭「雙開」

上海證券交易所原黨委委員、副總經理董國群因嚴重違紀違法問題遭「雙開」（指開除黨籍、公職）。（取自環球網）

中共中央紀委國家監委網站15日通報，對上海證券 交易所原黨委委員、副總經理董國群嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查，以違反相關法規對其「雙開」（指開除黨籍、公職），並稱其曾長期借用他人證券帳戶炒股，違規入股擬上市企業，「腐敗行為貫穿職業生涯」。外界認為董國群的行為披露也給中國金融界警惕與警鐘。

董國群生於1965年，曾在上交所工作多年，歷任上交所副總監、總監、紀委委員、市場發展與服務專業委員會副主任委員，上交所黨委委員、副總經理等職。於去年8月被公告調查。諷刺的是，董國群還曾是上交所理事會投資 者教育和保護專門委員會聯席主任委員。

通報指出，董國群喪失理想信念，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查調查，與他人串供，轉移、隱匿贓款贓物；罔顧中央八項規定精神，沈迷酒場飯局，將私人會所當作「個人食堂」，在中央巡視期間仍多次接受管理服務對象宴請。

通報稱，董國群長期接受管理服務對象安排的高爾夫球活動，被給予黨紀處分後仍不知悔改；廉潔底線失守，違規收受貴重禮品和大額消費卡；長期借用多人證券帳戶炒股，違規入股多家擬上市企業，安排他人充當「白手套」，隱藏「影子股東」身份。

通報表示，董國群嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，在黨的十八大、十九大甚至二十大 後仍不知止不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。除了給予雙開懲處外，並收繳其違紀違法所得；且將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

去年以來，中國官方加大金融反腐力道，據澎湃新聞不完全統計，去年金融系統至少有97人被查，2024年1月至少有12人被查。今年1月以來，金融系統至少6人被查，其中2人為中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部，4人為省管幹部。