「哪吒」電影票房帶飛周邊 這家公司10天賺2750萬美元

位於湘潭綜合保稅區的湖南桑尼森迪玩具製造有限公司，工人在組裝「哪吒」手辦。(新華社)

伴隨著票房破人民幣百億，中國電影「哪吒2」的流量紅利不斷外溢。哪吒IP核心授權商「桑尼森迪」所銷售的哪吒周邊產品，金額更是達到2億元（人民幣，下同，約2750萬美元）。

36氪報導，「家人們，人民幣69元一套6個盲盒，官方正版授權！」13日「哪吒2」票房破人民幣百億的當晚，一個銷售哪吒周邊盲盒的抖音 直播間裡，主播大聲喊著，「手速要快！」

在「哪吒2」上映後的17天內，桑尼森迪單個產品就賣出了近人民幣5,000萬元。直播間一度登上抖音平台周邊桌遊帶貨榜榜首位，店鋪粉絲也於10天內從70萬增長到115萬，

目前桑尼森迪每天產值達人民幣300萬元，訂單已經排到了兩個月以後。

天眼查資料顯示，桑尼森迪成立於2015年，主要從事食品級塑膠動漫 玩具的生產、加工和出口。曾為多部知名動畫、影視等IP代工過系列玩具，例如侏羅紀公園系列、汪汪隊立大功系列、哈利波特 系列等。

近幾年，桑尼森迪有意拓展內銷市場，開發自主品牌。並於2021年12月開設抖音旗艦店。

2024年10月假期期間，桑尼森迪在做年底產品規畫時，得知「哪吒2」正在計畫定檔上映的消息。因「哪吒1」的成功，桑尼森迪非常看好「哪吒2」，公司立刻與電影出品方聯繫，溝通電影周邊產品生產事宜，兩周後，桑尼森迪拿下哪吒的獨家授權。

為了承接住這波流量，桑尼森迪在研發階段，就打通線下銷售通路。桑尼森迪與萬辰集團達成銷售合作，在旗下的5000多家「好想來」品牌零食門店鋪貨。線上則成立了20人的直播團隊，在抖音24小時直播銷售哪吒周邊產品。

「但哪吒的火爆程度還是超出了預期。」桑尼森迪董事長助理楊振麟表示，他們提前在市場投放了8萬多套盲盒，電影上映剛3天就銷售一空。

而泡泡瑪特與哪吒聯名的「天生羈絆系列」手辦盲盒，僅8天時間線上線下通路陸續售罄，銷售額迅速破人民幣千萬元，如今更是一盒難求。

另一家卡牌授權商家傑森娛樂也同樣熱賣。早在6日，旗下品牌集卡社就官宣哪吒聯名系列收藏卡的全通路銷售額突破人民幣1億大關，一躍成為收藏卡牌類目全中國銷售的TOP1。