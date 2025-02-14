王毅談烏克蘭危機：中國沒有隔岸觀火 更沒有藉機牟利

王毅出席慕尼黑安全會議。（路透）

當地時間2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅 出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」致辭並回答現場提問。

針對所謂中方通過中俄油氣貿易支持俄羅斯 的疑問，王毅表示，中國和俄羅斯互為兩大鄰國，有著漫長邊界。兩國從過去的曲折經歷中汲取教訓，探索建立了不結盟、不對抗、不針對第三方的新時代全面戰略協作伙伴關係。中俄之間有著正常的經貿往來。試問，如果中國不從俄羅斯進口油氣，如何彌補缺口、保障14億多中國民眾的需求？

關於中國在解決烏克蘭 危機方面的立場，王毅說，「對於世界上的爭端與衝突，中國一貫主張對話協商、政治解決。在俄烏衝突問題上也一樣。中國不是這場危機的製造者，更不是當事方，但我們沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。從危機爆發的第二天起，中方就希望對話協商解決。習近平主席提出『四個應該』，是中國立場的最權威闡釋，指出各國的主權和領土完整應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則應得到遵守，各方合理安全關切應得到重視，一切致力於和平的努力都應得到支持。我們以此為遵循積極開展外交斡旋，並同巴西等全球南方國家發起『和平之友』小組。形勢發展證明，中方的主張客觀、公正、理性、務實，體現了國際社會的廣泛共識。」

王毅強調，「任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。同時我們期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談的進程中來。戰事發生在歐洲大地，歐洲更有必要為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲的長治久安。」

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