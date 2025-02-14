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涉拐賣王星 泰國警方：10名詐騙集團成員已遣返中國

中央社台北14日電
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泰國警方表示，涉嫌拐賣中國演員王星的10名中國籍詐騙集團成員，今日下午已被送往泰國蘇凡納布機場，遣返中國。

據中國官媒央視新聞報導，當地時間14日下午，泰國警方表示，涉嫌拐賣演員王某的10名中國籍詐騙團夥成員已於今日下午被送往泰國蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport），辦理相關手續，遣返中國。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。但相關新聞重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。

泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，其中包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

中國公安部副部長劉忠義日前為此訪問泰國，呼籲泰方儘快逮捕居住在泰國的詐騙集團首腦，並緝拿先前涉及拐騙王星的約20名嫌犯，且將他們引渡到中國。他呼籲泰國當局協助確認仍被扣押在緬甸的中國受害者，並施壓讓他們儘快獲釋。泰中雙方也同意兩國設立「協調中心」共同打擊電信詐騙集團。

泰國 詐騙集團 緬甸

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