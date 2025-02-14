「美日安保條約」含釣魚台列嶼？中國防部斥：冷戰產物

中國國防部發言人張曉剛14日針對釣魚台列嶼議題，指「美日安保條約」是冷戰產物。（圖／取自「國防部發布」微信公眾號）

中國跟日本 關係近期有改善跡象，但是雙方就釣魚台 列嶼問題，仍有齟齬，中國國防部 發言人14日就日美防長通話時提到「美日安保條約」適用於釣魚台列嶼一事強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，無論美日說什麼、做什麼，都無法改變這一事實，並斥「美日安保條約」為「冷戰產物」。

據中國國防部微信號，中國國防部發言人張曉剛14日就日美防長通話涉及釣魚台列嶼指出，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，無論美日說什麼、做什麼，都無法改變這一事實，更無法動搖中方維護國家主權和領土完整的決心意志」。

他強調，「美日安保條約」是冷戰產物，美日軍事安全合作不得針對第三國，更不應危害地區發展。

張曉剛最後提到，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，「希望日方汲取歷史教訓，以實際行動體現走和平發展道路的決心，多做有利於增進國家間互信和地區和平穩定的事」。

據共同社消息，日本首相石破茂日前訪美，7日在聯合記者會上透露，與美國雙方首腦再次確認了規定美國防衛義務的「日美安保條約」第五條適用於釣魚台列嶼。

近日中國撤除設置於釣魚台列嶼周遭的浮標，但日本官房長官林芳正12日在記者會上僅表示，「關於背景和原委，不便給出預判性回答」，他還指去年12月在沖繩縣與那國島以南日本專屬經濟區發現的中國浮標狀況不變，「將利用一切機會，強烈敦促立即撤除」中國外交部發言人郭嘉昆則就釣魚台周邊的浮標移除一事指，有關浮標已完成在原站位的作業任務，「中方有關單位根據科學觀測實際需要，實施了自主性技術性調整」。 他重申，中國在有關海域設置水文氣象觀測浮標，「符合中國國內法和國際法」。

日本防衛相中谷元14日在記者會上表示，日方公布的中共艦艇在沖繩等日本南西諸島周邊海域航行的事例去年一年達到68起，為2021年的3倍以上，日方也統計了中共海軍艦艇穿越沖繩本島與宮古島之間，以及與那國島和台灣之間等，往來於東海和太平洋的事例。此外還在東海周邊等海域確認了約1200次航母艦載機起降訓練。

共同社提到，在美中對立日漸激化的背景下，日方就石破訪美向中國方面進行了說明等「事先疏通」，努力避免遭到反對。美日雙方7日發表聯合聲明，中國外交部亞洲司司長劉勁松則於10日約見日本駐北京使館首席公使橫地晃，針對聯合聲明中的「涉華消極動向」提出嚴正交涉。對此共同社引述日方幹部說法稱，石破政府內部對此冷靜看待，認為「中國若對聯合聲明暴怒的話，會談當天就會提出抗議」。

中國外交部長王毅的訪日預計最快3月實現，另據日媒朝日新聞報導，中日韓三方已初步確定3月22日在東京召開外長會談。此外日本外相岩屋毅14日在記者會上正式公布，日美韓三國將借慕尼黑安全會議在德國召開之機舉行外長會談。