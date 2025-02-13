緬北詐騙園區 願交出上萬中國人

中國演員王星被綁事件後，隨著中國與泰國 施壓，緬甸 詐騙園區背後的軍事力量，擬大規模向泰國移交華商群體和相關人員，涉及1萬人，以此證明解決電詐問題的決心。此外，據中國官員指出，截至去年11月，已批捕集中遣返 涉詐人員4萬多人，起訴2.9萬多人，並對電詐持續釋出依法從嚴的強烈訊號。

綜合《星暹日報》、泰國電視7台報導，緬甸妙瓦底地區的重要少數民族武裝力量克倫邊防軍（BGF）的總書記索奇督，與3位高級指揮官召開決議，計畫逮捕、驅逐在妙瓦底從事電詐的華商群體和相關人員，擬每日通過泰緬第二友誼橋向泰方移交500人，如泰方不反對，13日就開始施行。而泰方準備接受1萬名中國人士，但事先要和中國駐泰大使館等機構做好溝通。

泰國副總理兼國防部長普坦對此表示，已接報緬甸方面釋放了約261名無辜者和電詐受害者，此後還會釋放約7000人。他還說，此前詐騙中國演員王星到妙瓦底工作的團夥已經全部被捕。稍早，由於王星案衝擊泰國旅遊業，泰方自5日起對緬甸邊境實施斷電、斷油、斷網。

日前訪問中國的泰國總理貝東塔，也與中方發表聯合聲明，宣示雙方將確立協調機制，有效打擊網路電詐。據中國檢察日報，中國最高法院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅昨揭露，截至去年11月，各地依法及時批捕集中遣返涉詐人員4萬多人，起訴2.9萬多人，並對「緬北明家跨國犯罪集團案」提起公訴。

而緬甸苗瓦迪詐騙園區釋出百餘名外籍人士交予泰國軍方，其中有7名台灣人。刑事局昨表示，駐泰聯絡官於第一時間接獲泰國警方通報，泰方將進行調查及鑑別，釐清個案情況。刑事局表示，目前緬甸釋出的外籍人士，均仍在調查程序階段，尚未返回原國籍國，警方持續努力透過各種管道會同外交部，設法援救其他受困國人。