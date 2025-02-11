去年逾2000大陸客在港被捕 多涉詐騙案

2月11日，香港特區政府警務處舉行記者會，警務處長蕭澤頤表示，受詐騙類案件數量上升影響，2024年香港共計94747宗罪案，較2023年升5％。 中新社

香港 警務處說，去年有逾二千名大陸訪客在香港被捕，升幅達四成，被捕者主要涉及詐騙及洗黑錢。

香港警務處長蕭澤頤在立法會保安事務委員會上，談到去年香港警方接獲約四萬四千宗詐騙案，說這類案件按年上升11.7%，占整體罪案約46.9%，當中有約六成涉及網上騙案，主要是由於去年興起的假冒客服騙案。

蕭澤頤在會上提到，去年有二一六一名大陸訪客在香港被捕，升幅大約四成。他認為主因整體大陸訪客人數大幅增加了七二八萬，實際被捕人數占整體大陸訪客的0.006%，強調只屬極少數。

他說，二千多名被捕人中，有近九百五十人涉及詐騙及洗黑錢，絕大部分是傀儡戶口持有人，不少是受聘於詐騙集團 ，到香港開立戶口後隨即離港，香港當局會向大陸執法部門提交犯案人士的「黑名單」。

香港立法會議員江玉歡認為，香港與大陸的交往日益頻繁，去年犯下刑事罪行的大陸旅客增加，問香港警方會如何應對，蕭澤頤指大陸旅客在香港干犯罪行，包括行乞等，或會被列入黑名單，香港政府會將情報交給大陸執法機關，繼續調查。

蕭澤頤又提到，去年香港詐騙案的損失金額達到九十一億五千萬港元，破案率只有10.6%，與前年相若，主要是很多個案都涉及網上、電話騙案，騙徒身處海外，增加破案難度。在執法方面，去年香港警方就詐騙案共拘捕逾一萬人，按年升13.6%，其中約七千七百人是傀儡戶口的持有人。

由於新來港大陸學生被騙案增多，立法會方面議員關注如何在源頭堵截。蕭澤頤說留意到去年大多受害人都是第一年來港，以及在開學前已收到騙徒的詐騙電話，香港警務處上月有到大陸與國家反詐中心、留學服務中心等商討如何在源頭做多些教育工作。

對香港人被誘騙到東南亞 國家從事非法工作的個案，蕭澤頤說當局至今共收到二十八宗求助，其中三宗在去年十二月發生，十九人已安全返港，港府專責小組繼續積極跟進，務求盡快拯救餘下九人回港。