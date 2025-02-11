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寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

中央社台北11日電
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

維權網10日報導，新華社退休記者顧萬明2023年10月間因發表公開信，質疑前中國國務院總理李克強死因而被捕後，已於2024年11月被上海法院以尋釁滋事罪判罪1年，新華社隨後更取消其退休待遇。

李克強2023年10月27日在上海猝死。同年10月30日，曾任新華社廣東分社社長的顧萬明以中共黨員身分發表公開信，要求當局調查李克強的死因，並提出5項要求。

這5項要求為：停止遺體火化，以待調查；成立聯合調查組，查明李克強死亡真相；對所有相關人員進行調查，並依法追究責任；進行遺體解剖，明確死因；成立治喪委員會，按照應有規格為李克強舉行葬禮。

信中指出，「李克強突然逝世後，有關方面沒有向眾人說明其死因、搶救過程，只說了『因心臟病』，其中有很多疑點不可理解，產生了很多、很大的意見，在社會上議論紛紛，造成很大的輿論影響」。

報導指出，顧萬明公開信發布不久即被當局刑事拘留，2024年11月被上海市閔行區法院以尋釁滋事罪判刑1年，又於同年12月10日遭新華社取消退休待遇。

自由亞洲電台今天報導，新華社張姓退休記者指出，顧萬明在李克強死因問題上「妄議中央」，觸犯了「黨的禁忌」。

張姓退休記者表示，「新華社分社社長是『正局級』，他所有待遇都沒了，晚年連飯都不給你吃。共產黨黨內有規矩，一抓一判，你就什麼都沒了，這種手段是讓你不能有任何風骨，特別是體制內的人」。

顧萬明曾是新華社資深記者，1951年生，1978年考入復旦大學新聞系，1982年畢業後進入新華社工作，曾任新華社廣東分社社長，2011年退休。

李克強 退休 國務院

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