我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

川普稱巴勒斯坦人無權回加薩 將為他們造美麗社區

反駁美日聲明 中外交部：台灣問題不容任何外來干涉

記者賴錦宏／即時報導
中國外交部發言人郭嘉昆。（環球網）
中國外交部發言人郭嘉昆。（環球網）

美日領導人上周會晤及發布聯合聲明後，中國外交部反駁美日聯合聲明涉中國內容，強調台灣問題不容任何外來干涉。

日本首相石破茂7日在華盛頓與美國總統川普會晤，成為川普上台後首位會面的亞洲國家領導人。

美國之音報導，美日領導人在聯合聲明中強調了美日安全合作，美日聯合聲明反對中國在南中國海的非法海洋主張、軍事化行動以及威脅和挑釁活動。2位領導人還強調了維護台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義地參與國際組織。

被問及美日聯合聲明，中國外交部發言人郭嘉昆10日在例行記者會時重申，美日聯合聲明涉華內容公然干涉中國內政，攻擊抹黑中國，渲染地區緊張局勢，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。已向美、日方提出了嚴正交涉。

郭嘉昆稱，台灣問題純屬中國內政，「是中國核心利益中的核心，不容任何外來干涉。」他稱美日兩國政府在台灣問題上均向中方作出過鄭重承諾，特別是日本負有侵略和殖民台灣的嚴重歷史罪責，更應該在台灣問題上謹言慎行。

郭嘉昆也說，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力的縱容支持。他聲稱，有關國家如果真的關心台海和平穩定，就應當恪守一個中國原則，旗幟鮮明地反對「台獨」；郭稱，「台灣地區參與國際組織活動，必須也只能按照一個中國原則處理，台灣沒有任何依據、理由和權利參與只有主權國家才能參加的國際組織。」

另外，郭嘉昆重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在有關海域開展活動完全正當合法。中方一貫按照世貿組織規則行事，所謂「中國經濟侵略」純屬無中生有。

郭表示，「我們敦促美日恪守一個中國原則和自身承諾，立即停止干涉中國內政，不得以任何形式向台獨分裂勢力發出錯誤信號，切實尊重中方的領土主權和海洋權益，停止操弄涉華議題，以實際行動為本地區的和平與發展發揮建設性作用。」

據中國外交部官網，中國外交部亞洲司司長劉勁松10日約見日本駐陸使館首席公使橫地晃，針對日方近日在日美領導人會談期間，以及日美聯合聲明中的涉陸「消極動向」提出嚴正交涉，「表達嚴重關切和強烈不滿」。

日本 川普 釣魚

上一則

中國茶飲品牌「喜茶」暫停加盟：低價、規模內捲毫無意義

延伸閱讀

台積在美首開董事會 11日登場 牽動關稅戰

台積在美首開董事會 11日登場 牽動關稅戰
抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核武

抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核武
石破茂的口頭支票 能讓川普放下關稅大棒嗎？

石破茂的口頭支票 能讓川普放下關稅大棒嗎？
石破茂：川普關心大阪世博「今年會訪日」

石破茂：川普關心大阪世博「今年會訪日」

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

2025-02-06 01:30

超人氣

更多 >
防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候
川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片
物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響