中國客機前進越南失利 認證困難尚未能投入營運

越捷航空。(中新社)

越捷航空去年12月租賃兩架中國商飛生產的ARJ21，打算在農曆年節期間載客。不過，越南 媒體報導，因為認證工作及手續遭遇困難，這兩架ARJ21最後並未在越南投入商業營運。

越南廉價航空 公司越捷航空（VietJet Air）2024年12月致函給越南交通運輸部與越南航空局，內容提及要租兩架ARJ21，投入農曆春節期間從河內市及胡志明市前往昆島（Con Dao）的載客服務，並盼當局在手續上給予協助和支持。

越南民智報（Dan Tri）報導，農曆年節期間，塗有越捷航空Logo的ARJ21在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）、胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）及昆島機場降落。

很多人因而認為，來自中國的飛機已經抵達越南並準備好要在農曆年節期間的旅遊旺季載客。

然而，中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）製造的飛機想要在越南商業載客並不容易，ARJ21之後又起飛離開越南。來自越南航空局的消息指出，ARJ21只是在越南試飛，未正式在越南投入商業營運。

儘管越捷航空希望以ARJ21在越南載客，但問題出在取得相關認證的手續上。根據越南政府的規定，各型號的飛機進口到越南必須獲得美國聯邦航空總署（FAA）、歐盟航空安全總署（EASA）或越南航空局的認證。

目前中國商飛生產的ARJ21還未獲得FAA及EASA的認證。此外，想要取得越南航空局的認證也很困難，因為越南的主管單位沒有足夠的能力為ARJ21進行認證。

報導指出，如果越捷航空引進的是波音 （Boeing）、空中巴士（Airbus）抑或是巴西航空工業公司（Embraer）生產的飛機，在越南商業飛行的認證手續將簡單許多；如果引進的是中國商飛生產的飛機，手續會較為複雜。

此外，越南航空局也尚未握有關於中國商飛的飛機設計、製造及保養還有飛行的正式資訊，因此無法對相關認證程序做出評估。

越南交通運輸部近日指導越南航空局派員和中國商飛對接，以進一步了解ARJ21的各種資訊，盼為法律規定修改、補充後的認證工作提供服務。