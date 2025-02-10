我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：DeepSeek的成功顯示中國有能力培養人才

張蘭被爆欠債1.3億美元 在台2親人淪為洗錢人頭戶

紐時：DeepSeek的成功顯示中國有能力培養人才

記者顏伶如／即時報導
紐時報導指出中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek靠著一群年輕工程師橫空出世顯示中國有能力孕育人才。路透
紐時報導指出中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek靠著一群年輕工程師橫空出世顯示中國有能力孕育人才。路透

紐約時報10日報導，中國雖然在科學、技術、工程及數學(science, technology, engineering and math，STEM)四大領域教育培養大量畢業生，卻不是以創新聞名，背後原因可能與文化、政治因素有關，中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek靠著一群年輕工程師橫空出世則顯示中國有能力孕育人才。

即時通訊社媒平台Telegram創辦人度洛夫(Pavel Durov)上個月表示，中國校園的激烈競爭助長中國人工智慧領域的成就，「美國若不改革教育制度，科技領先地位恐怕要拱手讓給中國」。

報導指出，中國在科學、科技領域投入可觀的教育資源，但學生離開校園之後，還要克服嚴格的企業文化及共產黨難以預測的政策，因為中國國家主席習近平領導下，共產黨重視控制而不是經濟成長，對於影響力太大的科技企業不惜出手打壓。

DeepSeek卻有辦法避開層層壓力，部分原因可能與保持低調有關，創辦人強調致力追求人工智慧突破，不是要迅速致富。然而，DeepSeek的狀況能夠維持多久，仍有待觀察。

杜克大學(Duke University)電機系教授陳怡然(Yiran Chen)指出，中國有許多年輕、活力十足且優秀的研究員與工程師，從這個角度來看，中國與美國之間的教育並沒有太大的落差，「約束其實是來自其他方面」。

總部位於芝加哥的中國研究智庫「馬可波羅」(MacroPolo)創辦人馬暘(Damien Ma)說，中國教育制度常被批評過度注重考試，阻礙創造力與創新發展，中國擴大推廣AI教育其實並不均衡，也不是每項計畫都造就頂尖人才。然而，清華大學、北京大學等中國一流學府都是世界等級，許多DeepSeek員工都是這些學校出身。

雪梨科技大學(University of Technology Sydney)教授張越(Marina Zhang)指出，中國政府比西方國家更積極促進學術界與企業界合作，政府在研究計畫投入經費，鼓勵學界為全國人工智慧創新貢獻力量。

報導指出，政府參與也是中國科技創新面臨的最大潛在威脅之一。北京現在對AI產業另眼相看，不過2020年時，官方認為阿里巴巴(Alibaba)等大型企業難以掌控，科技業開始面臨數年打壓。DeepSeek創始人梁文鋒(Liang Wenfeng)原本從事投機交易，轉向投入AI領域就是因為中國對套利交易展開整頓。

DeepSeek一砲而紅之後，要求夠多中國企業效法DeepSeek模式的輿論聲浪開始出現。DeepSeek企業總部所在地的浙江省，黨部委員會在網上評論寫道應該要「相信年輕人才」，並且給予領先企業「更多創新資源調配權」。

DeepSeek 人工智慧 AI

上一則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

延伸閱讀

DeepSeek衝擊 巴黎AI峰會10日登場 成歐洲與美、中角力場

DeepSeek衝擊 巴黎AI峰會10日登場 成歐洲與美、中角力場
DeepMind執行長評Deepseek：中最佳作品 扭轉地緣政治 但炒作太過

DeepMind執行長評Deepseek：中最佳作品 扭轉地緣政治 但炒作太過
西洋棋大戰 DeepSeek靠「這招」打贏ChatGPT

西洋棋大戰 DeepSeek靠「這招」打贏ChatGPT
炒股、賣課程 用DeepSeek「搞錢」的人出現了

炒股、賣課程 用DeepSeek「搞錢」的人出現了

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

2025-02-06 01:30

超人氣

更多 >
防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片
物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇