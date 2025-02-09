我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

寶馬山野火後續 環保署處理場選址引抗議

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世 長期負責對中國談判

中央社新德里9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
達賴喇嘛的二哥嘉樂頓珠。（本報檔案照）
達賴喇嘛的二哥嘉樂頓珠。（本報檔案照）

西藏精神領袖達賴喇嘛今天在印度主持悼念他的二哥嘉樂頓珠逝世的法會。曾經長期擔任達賴喇嘛特使，負責對中國談判工作的嘉樂頓珠於昨天過世，享耆壽97歲。

美聯社和自由亞洲電台（Radio Free Asia）報導，嘉樂頓珠是達賴喇嘛6位兄弟姐妹之一，也是唯一未接受過宗教培訓的。

他於1979年在北京會見當時已獲確立成為中國實際領導人的鄧小平，開始推動藏人與中國領導人之間對話，一改他早期主張武裝抗爭的立場。報導指出，那次會談為達賴喇嘛官方特使與中國領導層之間一系列正式談判奠定基礎。相關談判工作一直持續到2010年才中斷。

法新社報導，嘉樂頓珠生於1928年，比1959年在拉薩爆發的對抗中國人民解放軍的起義早了超過30年出生。解放軍大軍壓境迫使達賴喇嘛出走印度。

嘉樂頓珠曾於1990年代初期擔任西藏流亡政府（後已定名為藏人行政中央）噶倫赤巴（後改稱司政，相當於首相或總理），並且長期在達賴喇嘛和中國領導層之間扮演密使角色。

達賴喇嘛官方臉書帳號指出，他今天在南印度的扎西倫布寺主持悼念嘉樂頓珠逝世的法會時表示，願嘉樂頓珠「早日轉世，成為藏族，繼續利益西藏政教」。

報導指出，西藏領導世代日益凋零使得許多流亡藏人對於未來引以為憂，尤其是對於1959年起義之前的故土仍有記憶的那些領導層的凋零而言。

現年89歲的達賴喇嘛曾於2015年過80歲生日時表示，「我可以再活個20年」，並說希望大家和他一起過他的90歲生日。他今年7月將滿90歲。

國際聲援西藏運動（International Campaign for Tibet）指出，「西藏問題國際化就是由嘉樂頓珠開始主其事」。

他也是接觸美國中央情報局（CIA）援助一支藏族部隊，於冷戰期間以游擊方式對共軍發動代理人攻擊的關鍵人物之一。

達賴喇嘛於1974年確立「中間道路」主張，尋求與中國進行和平對話，並且敦促戰士們放下武器。

嘉樂頓珠2008年曾經表達期盼中國採取「更負責任作法，公平對待我們」。儘管經過他自己角色吃重的多個回合談判等努力之後，北京政策幾乎沒有改變的跡象，他仍表示自己沒有失去西藏問題終將和平解決的希望。

達賴喇嘛 印度 解放軍

上一則

江西福彩開出2.5億元大獎…「巧了」引爆陰謀論

下一則

獲提名諾貝爾和平獎候選人 內蒙異議人士哈達失聯

延伸閱讀

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍
想做瑜伽、禪想…仙境靈修風潮 印度達蘭薩拉成新熱點

想做瑜伽、禪想…仙境靈修風潮 印度達蘭薩拉成新熱點
心靈之旅蔚為風潮 達蘭薩拉成印度旅遊新熱點

心靈之旅蔚為風潮 達蘭薩拉成印度旅遊新熱點
華裔歷史學家李江琳辭世 好友追悼：她是理性學者也是「情種」

華裔歷史學家李江琳辭世 好友追悼：她是理性學者也是「情種」

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

2025-02-06 01:30

超人氣

更多 >
3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金
泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行
黛咪摩爾強運擋不住 再奪影后喜上眉梢：拿獎是仙丹

黛咪摩爾強運擋不住 再奪影后喜上眉梢：拿獎是仙丹