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再傳景點造假…成都「雪村」鋪棉花營造雪景 遊客傻眼

記者陳宥菘／即時報導
四川「成都雪村」近日被揭露用棉花代替雪花，營造雪景，招致許多遊客吐槽。圖／取自微博
四川「成都雪村」近日被揭露用棉花代替雪花，營造雪景，招致許多遊客吐槽。圖／取自微博

中國景區又傳出造假風波。近期四川「成都雪村」被揭露竟用棉花代替雪花，營造雪景，招致許多遊客吐槽。景區方面對此向遊客致歉，稱今年天氣暖和，無法呈現雪村的模樣，才會以棉花假裝。

綜合陸媒報導，「成都雪村」位於四川省成都市邛崍市大同鎮金山村，是南寶山旅遊區中的小景點。因其對外宣傳的雪中美景，讓不少遊客慕名前往，然而到達現場後才發現，圖片中的雪花，實際上是棉花。

近期有不少旅客紛紛留下失望的評論：「避雷，圖片僅供參考！」、「門票是真的，雪是假的！」、「本來是去看雪的，結果你給我看棉花」、「不配雪村的名字，全部是棉花，花是塑膠的」，引起網上熱議。

《現代快報》8日報導，南寶山旅遊區一名工作人員無奈表示，「今年天氣不給力，沒有下雪」，並承認雪村中的「雪」確實為棉花，現已全部清除。自8日上午起，成都雪村已經關閉。

南寶山旅遊區也透過官方微信向遊客公開致歉，聲稱原本天氣預報春節降溫會下雪，於是在旅遊區內打造的一個網紅打卡點，但是春節天氣暖和，雪村無法呈現，「為了營造出雪的氛圍，採購了雪棉鋪裝，於大年初一開放，但事與願違，沒有達到預期的效果」。

南寶山旅遊區表示，景區已在大年初二開始清理所有雪棉，讓旅遊區「回歸本色」。由於雪村計畫無法呈現，造成遊客的旅遊計畫變化，接受遊客辦理退票，並指將自9日起閉園升級打造，開園時間另行通知。

中國旅遊景點曾多次傳出造假情事。近日，山東淄博牛山遊樂園就被發現用驢充當斑馬，遊樂園負責人將驢畫成斑馬的樣子。此前，淄博當地動物園曾將狗化妝成熊貓。江蘇泰州溱湖灣森林動物王國也被踢爆將鬆獅犬染成「老虎」，都引起網友抨擊，質疑對動物健康造成危害。

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