上海AI產業規模去年突破1.8兆 年增7%

去年上海AI產業規模突破4000億元人民幣（約1.8兆元台幣），年增超過7%。圖為上海先前舉行世界人工智慧大會上展示的跳舞機器人。（ 新華社）

大陸正全力衝刺發展人工智慧 （AI ）產業。上海官方通報，上海AI產業規模突破4000億元人民幣（約1.8兆元台幣），年增超過7%。

新華社報導，上海市經濟和信息化委員會副主任張宏韜7日在2025全球開發者先鋒大會媒體吹風會上，透露上述消息，並稱這已提前完成「十四五」（國民經濟和社會發展第十四個五年規畫）目標。此外，截至去年底，上海已累計完成60款生成式AI服務大模型備案，數量排名大陸全國第二。

2025全球開發者先鋒大會將於2月21日至2月23日在上海徐匯區舉辦，今年大會以「模塑全球無限可能」為主題。上海市人工智慧行業協會秘書長鍾俊浩透露，近期轟動全球的大陸AI新創企業深度求索（DeepSeek）也將與會。

DeepSeek當前在國際舞臺嶄露頭角。上海稀宇科技有限公司副總裁劉華認為，大模型技術目前處於飛速發展階段，以DeepSeek開源為標誌，行業迎來新機遇，「希望這是大陸大模型在全球AI市場話語權飛速提升的開始」。

上海市經信委人工智能 發展處處長潘焱則指，行業應用門檻的降低，對產業界來說是一個非常好的機會。他提到，上海去年12月發布「關於人工智能『模塑申城』的實施方案」，將抓住機會，推進相關重點領域及行業的應用落地，在算力、語料、大模型創新體系等方面繼續發力，加快建設AI「上海高地」。

全球開發者先鋒大會源自世界人工智能大會（WAIC），定位為開發者「社群的社群」，已舉辦兩屆。去年，大會吸引線下開發者3.56萬人次，線上觸達開發者約3200萬人，能有效集聚開發者。主辦方通報，目前各項籌備工作進入衝刺階段。大會將為開發者在AI及相關領域持續提供良好開發環境，對接AI各產業鏈環節及要素資源，為開發者群體賦能，驅動開發者擁抱各類應用場景，增強人工智慧及相關產業發展活力。