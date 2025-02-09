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駁介入南韓選舉 中國駐韓使館：堂堂正正、光明磊落

記者潘維庭／即時報導
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1月23日，尹錫悅出席彈劾案庭審。（新華社）
1月23日，尹錫悅出席彈劾案庭審。（新華社）

針對南韓總統尹錫悅的部分支持者稱，有中國間諜介入南韓選舉，大陸駐韓使館9日透過媒體回應，「堅決反對將韓國內政問題同涉華因素相關聯」， 這也是大陸方面首次就「介入南韓選舉」的說法表態。

韓聯社9日稱，陸駐韓使館表示，使館8日向韓聯社發送聲明表示，「中方一貫堅持不干涉內政原則。在這個問題上，中國說到做到、堂堂正正、光明磊落。相信南韓國民心中都有一面鏡子，會作出正確的判斷。」

同時，陸駐韓使館表示，擔憂日趨擴散的「厭中情緒」。使館稱，兩國均有數量較多的本國公民在對方國家學習、工作、生活、旅行，希望韓方採取有效措施，切實保障中國公民在韓安全，「我們祝願友好鄰邦南韓各項事業蓬勃發展。」

尹錫悅的部分支持者認為，去年12月3日，尹錫悅宣布緊急戒嚴當時，有99名中國間諜在中央選舉管理委員會研修院被拘，並主張其介入選舉。但該委員會第一時間闢謠，稱上述消息「完全不屬實」，還檢舉報導相關內容的網媒，警方正調查中。

另外，上月底尹錫悅出席彈劾案開庭，回答宣布戒嚴背景等相關質疑。其律師團在開庭前向媒體表示，尹錫悅先前宣布戒嚴，原因包括薩德反飛彈系統等機密外洩至中國、政府機關遭北韓駭客入侵、選舉管理委員會資安漏洞等混合戰威脅。

其律師團的新聞稿也提到，相關威脅正在南韓國內蔓延，包含薩德反飛彈系統相關機密、軍方情報人員名單外洩至中國，還有自稱留學生的中國人以無人機拍攝軍事設施等。

南韓 尹錫悅 戒嚴

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