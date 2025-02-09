中國年輕人春節旅遊流行「找搭子」台灣小夥「趕時髦」

春節是許多上班族或平日忙碌的人士旅遊放鬆的好機會。 （中新社）

剛過去的蛇年春節 假期，台灣「80後」青年阿杜（化名）趕了回時髦：他和上海「90後」小伙阿彬（化名）組成旅遊搭子，前往廣東潮汕地區品美食、追年俗、看歷史、過大年。

阿杜受訪時說：「搭子遊不僅可以平攤旅行花銷，還可發現許多以往旅行中忽視的風景，為我提供了更多觀察世界的角度，也讓我對大陸的瞭解更加深入。」

在春節假期旅遊熱助推下，青年群體在旅行方式上玩出新花樣，「旅遊搭子」成了社交媒體熱詞。

搭子本身是一種軟約束、淺關係，這與旅遊的非慣常環境、低頻次特徵相契合。目的地相同的幾人約好一同搭夥出遊，在旅行中互幫互助、平攤費用。相比傳統旅遊，搭子遊因輕量化、社交化、便捷化等特點快速被年輕人接納。

阿彬說，社交是搭夥出遊吸引他的主要因素。「我平時工作忙，圈子小，搭夥出遊給我提供了難得的社交機會，並且旅行中的不確定性也豐富了我的假期體驗。」

1月中旬，阿彬在某網路社交平台發布帖子「求春節假期潮汕旅遊搭子」，沒想到短短兩周內，先後有40余位網友留言希望搭夥出遊。據阿彬瞭解，這些網友來自中國不同城市，大多數是未成家的青年人。

阿彬將這些計畫到潮汕旅遊的網友組成搭子群，在群裡分享詳細的旅行攻略。「無論大家在旅途中是否相遇，都可以討論潮汕旅遊的話題，分享美食、美景和有趣的事。很快，大家就聊得火熱，並根據各自行程安排，找到了心儀的搭子。」阿彬說。

大年初二汕頭觀看大型焰火晚會、大年初三領略汕頭百年騎樓建築群、大年初四品味潮州古城美食、大年初五欣賞潮陽英歌嘉年華、大年初六觀摩揭陽陽美火把節……這個春節假期，阿彬和搭子阿杜收穫滿滿。

潮汕美食豐富、年俗眾多，讓阿彬嚮往已久。「這次終於提上旅行日程，我和搭子一起沉浸式體驗潮汕年俗活動的熱鬧非凡，看著煙花在頭頂絢麗綻放，真是不虛此行。更難忘的是，我是第一次與台胞一起過年，在傳統年味中感受到兩岸一家親。」阿彬說。

對於阿杜來說，他少有機會到大陸過年。「沒想到潮汕年味如此濃，有些年俗活動與台灣很像。這一路，我遇到的很多大陸遊客聽聞我來自台灣，都很歡迎我，還鼓勵我多到大陸各個地方走走看看。」

「春節旅遊搭子」話題持續火熱，網友們紛紛曬出旅途中的攝影作品，互換旅遊心得。攝影達人兜兜（化名）受訪時說：「非遺年俗是我最喜歡拍攝的題材之一。有不少網友留言，希望我能當他們的旅拍搭子。」

搭夥出遊讓年輕人在傳統節日裡感受到更多陪伴和新奇體驗。春節期間，豐富的文旅產品供給、便捷的在線預訂服務等，為搭夥出遊提供諸多選擇。

前不久剛跟旅遊搭子從雲南旅行歸來的小江（化名）認為，搭夥出遊盡量找在消費習慣、興趣愛好上相近的人，可減少不必要的麻煩和糾紛，並提高安全意識。