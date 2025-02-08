中國網路新規 禁止傳播「軍隊國家化等錯誤政治觀點」

中國8日頒布新規定，將禁止網路傳播未公開軍事消息，以及「詆毀黨對軍隊絕對領導和軍委主席負責制，散布『軍隊非黨化、非政治化』和『軍隊國家化』等錯誤政治觀點」。圖為2017年解放軍建軍90周年閱兵的火箭軍部隊方隊。（新華社）

中國多部門今日聯合公布新規定，以「清朗網路涉軍生態」等為由，將會進一步管制網路上的軍事相關訊息，未來包含解放軍 武裝力量的組織編制、歷任主官等未公開的事項，以及「詆毀黨對軍隊絕對領導和軍委主席負責制，散布『軍隊非黨化、非政治化』和『軍隊國家化』等錯誤政治觀點」，都明文禁止製作、複製、發布、傳播。

中國國防部 官網8日公布「互聯網軍事資訊傳播管理辦法」，自3月1日起施行。檔由中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）、工業和資訊化部、公安部、國家安全部、文化和旅遊部、廣播電視總局、國家國防科技工業局、國家保密局、中央軍委政治工作部、中央軍委政法委員會名義聯合印發。

中國國防部新聞發言人吳謙強調，下一步，軍地有關職能部門將加強協調配合，合力推動「辦法」執行落地，「從制度層面規範互聯網軍事資訊傳播，清朗網路涉軍生態，為打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰提供有力網路輿論支持」。

據官方的答記者問，「辦法」對弘揚主旋律、傳播正能量，治理互聯網虛假軍事資訊、洩露軍事秘密等有重要意義，針對互聯網軍事資訊傳播管理，特別是軍事網站平台、網站平台軍事欄目和軍事帳號開辦和監管等實際問題，「從源頭上規範互聯網軍事資訊傳播秩序」。

官方未來對於「軍事帳號」的認證、管理，將會有詳盡的規範，並由各部門建立「互聯網軍事資訊傳播管理工作協調機制」。

根據「規定」全文，禁止製作、複製、發布、傳播的內容共16項，包含解放軍軍事部署、兵力調動（集結），作戰、訓練、軍事教育以及非戰爭軍事行動、安全事故等中未公開的事項；重大決策部署及其實施；武裝力量的組織編制、歷史沿革，部隊的職能任務、作戰實力、歷任主官等未公開的事項，特殊單位以及未公開的部隊的番號；武器裝備的戰術技術性能；國防科學技術研究的重要項目、成果及其應用情況中未公開的事項；未公開的軍隊指揮機關、指揮工程、作戰工程，軍用機場、港口、碼頭，營區、訓練場、試驗場，軍用洞庫、倉庫，武器彈藥集中存放地，軍用資訊基礎設施，軍用偵察、導航、觀測台站，重要武器裝備生產地點等軍事設施和軍工設施的名稱、用途、地理位置和座標、內部構造、日常運轉等情況；未公開的從事尖端技術和型號研發的軍地專家、工作團隊及其工作與活動等。

值得注意的是，包含「軍隊歷史未解密的事件和人物」也在禁止傳播之列。同時官方也要求，任何機構、組織、個人不得利用互聯網發布、傳播資訊，煽動軍隊人員、退役軍人、退出軍隊文職人員等「非法集會、遊行、示威」。

「規定」也提到，互聯網軍事資訊服務提供者和使用者不得製作、複製、發布、傳播「詆毀黨對軍隊絕對領導和軍委主席負責制，散布『軍隊非黨化、非政治化』和『軍隊國家化』等錯誤政治觀點」；「歪曲、醜化、篡改、褻瀆、否定人民軍隊歷史、英雄烈士事蹟和精神」等內容，也不得炒作、鼓動、煽動、洩密等方式阻礙、破壞軍事行動；編造、傳播軍事鬥爭準備等方面的虛假資訊。