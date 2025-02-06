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爭議言論多 中國證實盧沙野將任歐洲事務特別代表

中央社台北6日電
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前中國駐法國大使盧沙野被任命為中國政府歐洲事務特別代表。（美聯社）
前中國駐法國大使盧沙野被任命為中國政府歐洲事務特別代表。（美聯社）

中國外交部發言人郭嘉昆今天證實，言論屢生爭議的前中國駐法國大使盧沙野，已被任命為中國政府歐洲事務特別代表，將協助、協調處理涉歐事務，並根據需要與歐洲國家及歐盟機構，開展磋商交流等工作。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。前任中國政府歐洲事務特別代表是吳紅波。

郭嘉昆說，盧沙野是資深外交官，熟悉歐洲情況，相信他會「積極履職，根據中國政府的指示和需要」協助與歐方開展溝通協調，促進對話合作，為中歐關係穩定健康發展作出應有貢獻。

香港南華早報稍早披露了這一消息，並指有外交官對盧沙野在川普（Donald Trump）重返白宮、中歐關係微妙之際接任這一職務吃驚。而「歐洲事務特別代表」一職正是在2019年川普第1個任期美中關係陷入低潮下，由中國設立的。

報導提到，其中一名外交官直指，川普重返白宮後，外界預期中國會對歐洲展開「魅力攻勢」，但由盧沙野擔任這一職務，令人感到驚訝；另一名外交官則表示，「你一定想知道，為什麼他會在這個時候處於這樣的位置」，「這是一個不尋常的訊號」。

盧沙野先前屢屢以發表爭議且激烈的言論著稱，被視為中國「戰狼外交」的代表。其中，他在擔任中國駐法大使期間，曾公開指責對中國一向持批判立場的法國學者博達安（Antoine Bondaz）是「小流氓」、「意識形態魔鬼」；批判中國的人士則是「披著研究人員和媒體外衣，瘋狂攻擊中國的『瘋狗』」，招致強烈不滿，更因此遭法國外交部召見。

2023年4月，盧沙野在接受法國電視台專訪時公開指稱，包括烏克蘭在內的前蘇聯國家「在國際法上沒有有效地位」，且克里米亞「一開始就是俄羅斯的」，在全球引發軒然大波。

眼見引發包括烏克蘭在內的全球怒火，中國方面事後由外交部發言人毛寧出面緩頰，指中國尊重蘇聯解體後各加盟共和國的主權國家地位，並強調她的表態「代表中國政府的正式立場」。

而2022年8月，盧沙野針對時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台在法國BFM電視台更公開聲稱，若中國統一台灣，要對台灣人進行「再教育」，讓台灣人變回「愛國分子」、再度「支持統一」，當即引起歐洲輿論大譁。

盧沙野 川普 白宮

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