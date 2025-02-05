賴清德籲兩岸對話取代對抗 國台辦批：說一套做一套

大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間批評賴總統在海基會台商活動上的談話，強調此番言論再次暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的真實面目。圖為大陸國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）

台灣總統賴清德 日前參加海基會的大陸台商春節活動，針對兩岸關係重申「堅持中華民國 與中華人民共和國互不隸屬」，並呼籲兩岸以「交流取代圍堵，對話取代對抗」，對此大陸國台辦5日晚間回應指出，賴清德頑固堅持台獨立場，並批評「民進黨 當局說一套做一套，為了政治私利不惜損害台灣同胞利益福祉」。

國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間就賴總統談話表示，賴清德口口聲聲說希望台海和平穩定，實則頑固堅持台獨立場，不斷宣揚分裂言論，蓄意破壞台海和平，阻撓限制兩岸交流往來，圖謀「倚外謀獨」、「以武謀獨」。此番言論再次暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的真實面目。

朱鳳蓮強調，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國不可分割一部分的事實從未改變，也不容改變。「只有堅持一個中國原則和『九二共識』，兩岸關係才能改善發展，台海和平才有切實保障，兩岸交流、對話才能順利開展」。

她表示，「我們發展兩岸關係的出發點和落腳點是增進同胞福祉，但民進黨當局卻說一套做一套，為了政治私利不惜損害台灣同胞利益福祉」。