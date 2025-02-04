我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫川普關稅陰影 Palantir帶動史指那指走高

川普和習近平今天不會通話 川普：我不急

中國年輕人改去遊樂園K書當自習室 稱能平衡學習壓力

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國年輕人現在去遊樂園除了玩設施外，還會拿出電腦、書本複習。他們認為，比起一些付費自習室的年卡均價，遊樂園年卡甚至划算得多。圖為上海迪士尼。（中新社）
中國年輕人現在去遊樂園除了玩設施外，還會拿出電腦、書本複習。他們認為，比起一些付費自習室的年卡均價，遊樂園年卡甚至划算得多。圖為上海迪士尼。（中新社）

眼前的迪士尼城堡、耳邊的經典歌曲，中國年輕人現在去遊樂園除了玩設施外，現在還會拿出電腦、書本複習。有外媒報導稱，近期，在中國年輕人中興起一種新的學習方式：在迪士尼等主題樂園中「自習」，享受移動「自習室」。有分析指，比起中國一些付費自習室（K書中心）的年卡價格，遊樂園甚至划算得多，相較跟眾多焦慮的備考生沉悶久坐，遊樂園帶來的「情緒價值」，是這群「遊樂園自習人」更為珍視的部分。

俄羅斯衛星通訊社報導，最近中國年輕人流行「無痛學習法」，原來作為遊樂用的的主題樂園，如今被不少中國的迪士尼、環球影城年卡用戶賦予移動「自習室」的新功能。

該現象也可從中國社群平台「小紅書」上見到，許多中國網友分享其在迪士尼樂園自習的體驗，這些人通常購買年卡，選擇避開高峰時段入園，找到一張桌子就坐下來學習。讀到疲勞時，會立刻到一旁的遊樂園設施玩一下，放鬆身心，緩解壓力和疲倦。

至於到遊樂園自習的原因，這些中國年輕人認為，在遊樂園自習的好處是讀累了可以去玩幾個項目，能讓學習變得更加輕鬆。此外，這種學習方式還帶來了一種儀式感，有助督促自己堅持下去。還有人開玩笑地說，「在世界上最快樂的地方做『最痛苦』的事情」，是一種平衡學習壓力的方式。

《新周刊》去年11月曾分析，近年，把遊樂園當成「自習室」，已成為部分年輕人的「牛馬日常」。比起一些付費自習室的年卡價格，遊樂園甚至划算得多，相較與眾多焦慮備考生一同沉悶久坐，遊樂園帶來的情緒價值，才是遊樂園自習人更為珍視的部分。「幾步之遙便能投入快樂漩渦，再回到電腦面前時，困擾許久的問題或許就會有新的解法。」

大學生Cico稱，「圖書館太過沉悶，在宿舍學習又總是抵擋不住誘惑。既然始終要承受學習的苦悶，不如給自己營造一個積極向上的環境。」遊樂園環境乾淨整潔，空氣裡都是快樂的氛圍，人民幣1399元（約193美元）購買的年卡早已玩回本，增加入園次數會更物超所值。綜合考慮下，到主題樂園自習是性價比很高的選擇。

浙江大學教育學院教授肖龍海表示，遊樂園提供了一個新奇又獨特的學習環境，這樣帶有儀式感的行為，讓學習本身變得不再枯燥無味。讓人覺得有所收穫、感到學習有趣。找到一個學習的地方，並願意去學習，是值得肯定和鼓勵的。只有透過學習才能進步、發展。肖龍海認為，不管他們在哪裡學習，只要能學到東西，感到高興和有收穫，這就是一件好事。

迪士尼 主題樂園 環球影城

上一則

中國迎春節回程高峰 網友：18小車程練成鐵屁股

延伸閱讀

港媒：中國社交平台小紅書設香港辦公室

港媒：中國社交平台小紅書設香港辦公室
年輕人膝蓋痛 這2種運動當心「皺襞症候群」上身

年輕人膝蓋痛 這2種運動當心「皺襞症候群」上身
中國年輕人消費新趨勢 省小花大追求自我

中國年輕人消費新趨勢 省小花大追求自我
年菜篇／預製菜年夜飯 中國年輕人新寵

年菜篇／預製菜年夜飯 中國年輕人新寵

熱門新聞

大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30

超人氣

更多 >
汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」

肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到