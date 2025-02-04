中國迎春節回程高峰 網友：18小車程練成鐵屁股

2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示，2月3日，中國全社會跨區域人員流動量預計超過3.3億人次。其中，鐵路客運量預計1,640萬人次，公路人員流動量預計3.1億人次，水路客運量預計130萬人次，民航客運量預計248萬人次。新華社

2月4日是中國農曆新年假期的最後一日，而隨著假期即將結束，中國全國各地迎來了返程高峰，交通擁堵情況尤為嚴重。不少中國網友在社群平台（微博 、小紅書 ）上表示，返程在高速公路上車輛排起長龍，望不到邊。一些熱門線路甚至出現了數小時的停滯不前，返程之路極度不便，成功練就「鐵屁股」。

今年中國農曆新年假期從1月28日放至2月4日，共計8日，不少人趁著假期出遊、返鄉。北青網提到，由於假期將結束，這幾天中國各地也陸續迎來回程客流高峰，交通流量持續高位運作。

據2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示，2月3日，中國全社會跨區域人員流動量預計超過3.3億人次。其中，鐵路客運量預計1,640萬人次，公路人員流動量預計3.1億人次，水路客運量預計130萬人次，民航客運量預計248萬人次。

同時，隨著假期尾聲到來，陸媒快科技指，不少中國網友在自己的小紅書和微博上曬出自己的「回程經歷」。其中，有網友發文稱，路上堵到黑的發紫。有人湖北返回深圳，24小時都過去了，還在湖南；有人潮汕回深圳，開了整整7小時；提前回程的朋友也沒好到哪裡去，有人說道，一路上坐了18個小時，並戲稱整個車程中已練成鐵屁股。

另，還有多位網友皆反映，今年的回程高峰比往年更加擁擠。高速公路上車輛排起了長龍，一眼望不到邊。一些熱門線路甚至出現了數小時的停滯不前，給返程之路的民眾帶來了極大的不便。