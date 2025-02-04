我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老虎伍茲母親逝世 享壽80歲 具泰國華人血統

漢堡不一定不健康 美食網站推薦這5家

中國五連擊迎戰川普關稅大棒 胡錫進撂狠話：看誰耗得過誰

記者林宸誼／即時報導
胡錫進4日指美國總統川普對中國加稅，中國的報復性關稅措施「五連擊」隨之公布，不僅看誰耗得過誰，且繞來繞去跳不出「泛中國製造」的圈子」。(取材自微博)
胡錫進4日指美國總統川普對中國加稅，中國的報復性關稅措施「五連擊」隨之公布，不僅看誰耗得過誰，且繞來繞去跳不出「泛中國製造」的圈子」。(取材自微博)

美國總統川普1日簽署行政令，對加墨中三國產品加徵關稅，卻在4日宣布推遲對加墨徵收關稅30天，唯獨沒有宣布推遲對中國的加稅計畫。中國「環球時報」前總編輯胡錫進4日稱，中國的報復性關稅措施「五連擊」隨之公布，看誰耗得過誰。

中國4日宣布對共計對80項原產於美國的進口商品加徵10%至15%的關稅。不僅如此，還宣布將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單；決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制；表示因穀歌公司涉嫌違反中國反壟斷法，依法對其進行立案調查；以及正式在世貿組織起訴美國。

胡錫進發文稱，加徵關稅是川普的「大棒」，同時也是他謀取其他利益的籌碼。但是如果他想透過關稅「征服」中國，那他真是想錯了。中國早就領教了他們的這一套，中國經濟在很大程度上適應了美國的高關稅和更高關稅威脅，中國企業一直在採取對策，不斷未雨綢繆。

胡錫進表示，中美貿易額與2018年時相比，不降反升，美國一些政治精英巴不得與中國貿易脫鉤，但是他們脫不動。2024年中美雙邊貿易額為6882億美元，其中中國對美出口5246億美元，比2018年的中國對美出口4784.2億美元反而多了。

胡錫進舉美國沃爾瑪超市為例，2023年中國生產的商品所占比例與2018年相比有所下降，但仍然高達60%。沃爾瑪作為一家企業，顯然有意採購管道多元化，以增加應對中美貿易戰的能力，這60%的中國商品之所以難以繼續撼動，就是因為沃爾瑪花同樣價錢從世界其他地方買不到同等品質的商品，甚至花更多一些錢也買不到。

胡錫進指出，美國政治精英推動與中國脫鉤，「能斷則斷」，但是目前美國從中國進口的絕大多數商品，包括沃爾瑪超市里貨架上的60%中國商品，都是維持美國人生活水準和品質的剛需。

胡錫進認為，中國如今已經是150多個國家和地區的主要交易夥伴，2024年中國貨物貿易出口規模達到人民幣25.4兆元，比2018年貨物貿易出口人民幣16.4兆元增加了54%。這代表美國對華貿易戰並沒有能夠阻止中國對外貿易的繼續擴大，而且世界大部分製造業的產品裡都包含「中國元素」。

胡錫進提到，不買中國產品改為採購東南亞和南亞產品，繞來繞去跳不出「泛中國製造」的圈子。真正離開「中國製造」，代表美國人的生活品質和水準就要被打回到上個世紀中國製造業高速崛起之前去。

關稅 沃爾瑪 川普

上一則

DeepSeek火熱 急開缺招人才 年薪最多21萬美元

延伸閱讀

白宮貿易顧問：川普、習近平將針對關稅議題通話

白宮貿易顧問：川普、習近平將針對關稅議題通話
川普下令成立主權財富基金 可收購TikTok

川普下令成立主權財富基金 可收購TikTok
中國下周對美國加徵關稅 BBC：美中仍有時間避免貿易戰

中國下周對美國加徵關稅 BBC：美中仍有時間避免貿易戰
川普提烏克蘭拿稀土換軍援 克宮：根本不提供會更好

川普提烏克蘭拿稀土換軍援 克宮：根本不提供會更好

熱門新聞

大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30

超人氣

更多 >
汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」

肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」
大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到