DeepSeek火熱 急開缺招人才 年薪最多21萬美元

近期全球熱議的中國DeepSeek大模型公司正在招兵買馬，大部分職務起薪在人民幣2萬元以上，不少職位年薪能夠達到人民幣百萬元級別。（路透）

近期全球熱議的中國DeepSeek 大模型公司正在招兵買馬，近期中國招聘平台上顯示DeepSeek發布多個職缺，員工薪酬採取「14薪」，大部分職務起薪在人民幣2萬元以上，不少年薪能夠達到人民幣百萬元級別。

中國基金報報導，中國某招聘平台顯示，杭州深度求索人工智能 （AI ）基礎技術研究有限公司（DeepSeek）發布了52個職缺，涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI設計師等，工作城市是北京或杭州。

在薪酬方面，年薪最高的職位是「深度學習研究員-AGI」，月薪水平為人民幣8萬至11萬元，年薪最高可達人民幣154萬元（約21萬美元）。該職位需要精通機器學習（深度學習），具備創新研究能力；編程能力出色，熟練掌握至少兩種編程語言；有豐富的研究成果，在國際頂會或期刊發表相關論文；在領域內知名比賽取得優異成績者優先。

其他職位如：核心系統研發工程師（校招）的薪資範圍為人民幣6萬元至9萬元；大模型全棧工程師的薪資範圍為人民幣5萬元至8萬元；深度學習研發工程師、資深UI設計師（負責APP應用程序的視覺層面的設計）等職務月薪範圍在人民幣3萬元至7萬元；數據架構工程師、全棧開發工程師、客戶端研發工程師的最高年薪分別達到人民幣91萬元、84萬元、56萬元。

值得注意的是，該公司也招聘實習生，其中，AGI大模型實習生的工資為每日人民幣500元至990元。不過對於該部門實習生招聘條件也較嚴格：計算機及相關專業研究生，或是特別優秀的大學生，並具有扎實的編程功底和DL/ML基礎，熟練掌握PyTorch。且能動性強，願意研究解決AI核心問題，追求極致和注重細節。