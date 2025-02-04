川普對中加徵10%關稅正式生效 中國同時間反擊了

美國對中國輸美商品加徵10%關稅的措施在台灣時間13時正式生效，中國同一時間宣布對美國的一系列報復措施。美聯社

彭博資訊報導，美國對中國輸美商品加徵10%關稅 的措施，已於美東時間4日零時1分生效，即台灣時間4日下午1時。不過，中國也在同一時間宣布實施一系列報復行動，包含對部分美國商品開徵10%至15%關稅。

報導指出，中國宣布對美國石油開徵10%關稅，並對美國出口煤炭和液化天然氣徵收關稅，並將服飾公司PVH和生物科技公司Illumina列入不可靠實體名單。

中國國務院 關稅稅則委員會4日表示，美國政府上周六宣布，以芬太尼等問題為由，對所有中國輸美商品加徵10% 關稅，美方單邊加徵關稅的做法，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作。

國務院關稅稅則委員會說，根據《中華人 民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。有關事項如下：

一、對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅。

二、對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。

三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

另外，中國也宣布啟動對美國科技巨頭谷歌（Google）的反壟斷調查；以及對鎢相關材料實施出口管制。