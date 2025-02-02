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美加徵關稅 中國學者：鋼鐵間接出口影響大 下半年或顯現

記者謝守真／即時報導
有中國學者認為，川普政府此次加徵關稅對中國鋼鐵的間接出口影響更大，如對家電和機械產品等用鋼產品的影響短期將體現在出口利潤縮減，但更多影響或在下半年顯現。(路透)
有中國學者認為，川普政府此次加徵關稅對中國鋼鐵的間接出口影響更大，如對家電和機械產品等用鋼產品的影響短期將體現在出口利潤縮減，但更多影響或在下半年顯現。(路透)

美國總統川普於當地2月1日宣布4日起對中國輸美產品加徵10%關稅，而加上此前時任美國總統拜登在2024年對中國鋼鐵、鋁產品的關稅徵收從0至17%提高到25%，這也顯示美國對中國鋼鐵產品關稅徵收將提高至35%。對於中國鋼鐵產品出口影響，有中國專家認為，此次加徵關稅對中國鋼鐵的間接出口影響更大，如對家電和機械產品等用鋼產品的影響短期將體現在出口利潤縮減，但更多影響或在下半年顯現。

因若反制措施持續，後續繼續相互加徵關稅的壓力較大，甚至增加非關稅措施，如向其盟友施壓要求提高關稅或對中國鋼鐵產品徵收反傾銷稅，或者通過溯源限制第三國的轉口貿易等。

據央視新聞報導，自2024年以來，中國國內鋼鐵需求持續低迷，鋼鐵生產和鋼貿流通企業經營舉步維艱，相較之下，鋼鐵出口的情況相對較好，強勁的鋼鐵出口在一定程度上抵消了中國市場內的「不利因素」。

從中國鋼鐵工業協會近期統計數據來看，2024年，中國鋼鐵業呈現高產量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益的「三高三低」局面，中國鋼鐵工業協會重點統計企業實現利潤總額429億元（人民幣，約59億美元），年減50.3%；平均銷售利潤率0.71%，較去年同期降0.63個百分點。

至於美國對中國商品加徵10%關稅後，中國鋼鐵出口影響為何？第一財經引述蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕分析稱，「2024年（中國）鋼鐵出口比2023年成長超過20%，但出口美國的占比已經很小，大概只有0.8%，更多鋼鐵產品直接出口到東協和海合會國家」，中國對美國的鋼材出口這幾年呈下降趨勢。同時，中國在加大對「一帶一路」國家、南美、南非等國的鋼材出口，2024年中國鋼鐵產品出口到越南最多，其次為南韓和阿拉伯聯合大公國。

葛昕認為，此次加徵關稅對鋼鐵的間接出口影響更大，對下游用鋼產品的出口影響，例如家電和機械產品，短期體現在出口利潤的縮減，但更多影響可能在下半年顯現，因若反制措施持續，後續繼續相互加徵關稅的壓力較大，甚至增加非關稅措施，如向其盟友施壓要求提高關稅或對中國鋼鐵產品徵收反傾銷稅，或者通過溯源限制第三國的轉口貿易等。

鋼之家董事長吳文章亦稱，雖然目前僅有一小部分鋼鐵產品直接運往美國，加徵關稅對中國直接鋼鐵出口的影響較小，但此次是對中國出口美國的所有產品加徵關稅，也包括鋼鐵的下游用鋼產品，如工程機械、家用電器、新能源汽車等，若這些產品的出口因關稅提高受到限制，也會影響到鋼材的間接出口規模。

關稅 利潤 拜登

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