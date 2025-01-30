我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大型科技股陸續發布財報 道指漲逾160點

川普上台後…美公民經營邊境偷渡集團 收費價碼翻倍

冬季旅遊旺 哈爾濱冰雪經濟快速發展

中央社台北30日電
中國黑龍江省會哈爾濱因冰雪節成為網紅城市。圖為第26屆哈爾濱冰雪大世界園區冰建景觀「天壇」。（中新社提供）中央社
中國黑龍江省會哈爾濱因冰雪節成為網紅城市。圖為第26屆哈爾濱冰雪大世界園區冰建景觀「天壇」。（中新社提供）中央社

知名度頗高的中國黑龍江省會哈爾濱冰雪節，點燃冬季的中國旅遊市場，當地官方也看準旅遊帶來的效益，設法帶動當地就業市場環境。

入冬之後，許多中國民眾把握冬季時光，到戶外享受冰雪運動的樂趣。根據「中國冰雪產業發展研究報告（2024）」數據顯示，中國冰雪產業規模從2015年的人民幣2700億元（下同，約372億美元）成長至9700億元，預計2025年將突破1兆元。

另據統計，在中國參與冰雪運動的人數已達3.13億人，冰雪旅遊已成為冬季旅遊的重要部分。

哈爾濱已成為冰雪經濟的代表，當地每年舉辦的「冰雪節」冰雕吸引大批遊客前往。近兩年，隨著疫情開放，讓哈爾濱成為網紅城市，許多中國境內旅客在冬季前往旅遊，帶動當地服務業的就業市場。

美團旅行數據顯示，從2024年12月以來，哈爾濱成為東北第1、全中國前10的旅遊熱門目的地，哈爾濱景區門票訂票年增41%，其中20至30歲年輕遊客比重過半。

據中國媒體21世紀經濟報導，哈爾濱投促局副局長孔雪輝指出，哈爾濱在上一個冬季成為網紅城市後，給城市帶來變化，旅客激增，產生許多服務行業的就業機會，帶動當地年輕人就業。

哈爾濱官方也在1月10日啟動「就業援助月」，打造「文旅+就業+政策」與「直播帶崗」，試圖帶動當地就業市場。

隨著官方力挺冰雪經濟，多地促進冰雪經濟成長，包含中國南方城市。深圳冰雪大世界預計將於今年底開放營運，廣西、浙江等地的室內滑雪場持續吸引滑雪初學者和親子遊客。

就業 疫情 親子

上一則

打仗也可存取款？解放軍「野戰銀行車」讓人驚奇

延伸閱讀

吳奇隆、劉詩詩分開過年？ 夫妻拜年洩行蹤

吳奇隆、劉詩詩分開過年？ 夫妻拜年洩行蹤
陸毅一家四口遊哈爾濱 大吃東北道地菜

陸毅一家四口遊哈爾濱 大吃東北道地菜
冰雪旅遊正夯 「冷資源」撬動東北熱經濟

冰雪旅遊正夯 「冷資源」撬動東北熱經濟
陸毅、鮑蕾一家四口遊哈爾濱 大吃殺豬菜、鍋包肉

陸毅、鮑蕾一家四口遊哈爾濱 大吃殺豬菜、鍋包肉

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

2025-01-27 01:30
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命

科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新