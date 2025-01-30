熊孩子扔鞕炮進糞坑 沼氣炸翻路面林肯豪車

鞕炮引發地下沼氣把地面炸了一個大洞，車輛被掀翻。（四川在線）

中國四川一名男孩玩鞭炮，將爆竹扔進地下井蓋，結果引發氣爆，炸翻路面汽車。

四川在線報導，1月30日下午，有多名網友在網上發布視頻，四川資中一處地面停車場地面被炸出了一個巨大的坑，下面深埋的一處井蓋被炸飛，露出了深深的黑洞。一輛停在路面上的車輛被掀翻，另有多輛車受損嚴重。

事故發生在四川內江資中縣水南鎮春嵐北路中鐵停車場內，附近是維也納酒店，路面上停放有多輛豪車。有網友曬出了事發現場一家門店的監控視頻，視頻顯示，事故發生前，一名大約10歲左右的男孩在車輛中間點燃了一個鞭炮並扔進了井蓋內，隨後男孩快速的離開了現場。

約幾秒鐘後，從車輛中間的地面上冒起了紅色的火焰，並伴有大量的白煙，數秒後發生了劇烈的爆炸，黑色的泥漿噴射高達數米，一輛停放在附近的林肯牌SUV 車輛被氣浪掀翻到空中，旋轉半圈後四輪朝天落在了幾米外的路面上。

除了這輛被掀翻的車外，還有一輛奧迪A8的反光鏡被炸壞，一輛雷克薩斯前車門受損嚴重，一側後車窗被震碎。除此之外，還有多輛車有輕微擦傷。

幸運的是，當時車中沒有人，肇事男孩也及時撤離了現場，一名女子從附近路過僅僅幾秒後就發生了爆炸，幸運的逃過一難。據現場目擊者稱，事故沒有造成人員傷亡。

這次事故造成的損失巨大，因受損車輛價值不菲，車輛維修費用可能高達數十萬。還有停車場路面被損壞，地下管道受損嚴重，有網友粗略估計，損失可能近百萬。

報導稱，地下井疑似是個化糞池或者雨水井發酵，裡面存儲大量的沼氣，鞭炮點燃了沼氣後，導致發生劇烈爆炸。

事故發生後，多名警察趕到現場帶走肇事男孩，並聯繫這名熊孩子的家長。

中國每年春節 期間都發生燃放鞭炮發生意外的事件，尤其是年幼的孩子為尋求刺激，經常把鞭炮扔進井坑裡發生爆炸。前不久的1月27日，重慶大足區龍水鎮金桂廣場小區，一女孩蹲在井蓋上燃放鞭炮時，導致井內發酵產生的沼氣燃爆，女孩直接被炸飛到空中。好在女孩送醫救治後，暫無生命危險。