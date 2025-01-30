我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航空難 華府消防首長：兩機相撞事故研判無人生還

紐約州公校首放農曆新年假 華人家長：中華傳統漸獲認可

大年初一中國逾2億人次出行

記者陳言喬／即時報導
1月29日大年初一，大陸全境出遊人次逾2億人次。圖為杭州東站排隊進站的旅客。（中新社）
1月29日大年初一，大陸全境出遊人次逾2億人次。圖為杭州東站排隊進站的旅客。（中新社）

農曆正月初一（1月29日），中國民眾出行大爆發。據中國交通運輸部統計，大年初一中國全社會跨區域人員流動量20500.6萬人次，比2024年同期增長5.4%。

中新社報導，在出行的2億又5百萬人次中，其中，鐵路客運量551.2萬人次，同比下降0.9%；公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）19671萬人次，同比增長5.5%；水路客運量74.4萬人次，同比增長27.8%；民航客運量203.96萬人次，同比增長5.52%。 

來自飛豬的數據顯示，春節假期前兩天（1月28日至29日）出遊訂單量持續攀升。境內遊方面，機票、定製遊以及包含餐飲玩樂等權益的酒店套餐訂單量同比去年大幅增長；出境遊方面，訂單規模在去年高基數上繼續強勁增長，其中國際郵輪訂單量同比去年增長超六倍。 　　

上述平台數據顯示，上海、北京、廣州、成都、杭州、重慶、深圳、西安、南京、昆明等是假期前兩天旅遊熱度最高的城市。

在出境遊熱門目的地中，除日本、馬來西亞等常見的東亞、東南亞國家外，澳大利亞、美國、法國、俄羅斯、英國、西班牙、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭等「12小時飛行圈」國家均進入了熱門目的地前十五名。

中國文化和旅遊部與中國氣象局此前聯合發佈春節假期旅遊氣象提示稱，春節假日期間（1月28日至2月4日），中國全境大部氣象條件總體適宜出遊。華南地區、華東南部、華中南部及西南地區南部氣候舒適度整體可達到舒適等級。

不過，30日起中國中東部地區較大範圍雨雪天氣過程將開啟，其中，陝西南部、湖北西北部、河南西部、山西南部、甘肅東南部等地部分地區降雪較強，在最低氣溫0℃線附近已出現雨雪相態的轉換，公眾需注意出行安全。

春節 東南亞 河南

上一則

國賓護衛隊完成逾3000任務「零失誤」 是如何煉成的？

延伸閱讀

促能源升級 矽谷清潔能源公司推冬季儲蓄計畫

促能源升級 矽谷清潔能源公司推冬季儲蓄計畫
亞洲春節假期 全球金融藏三大變因牽動股匯債市

亞洲春節假期 全球金融藏三大變因牽動股匯債市
春節期間 兩岸小三通旅客估達5萬人次

春節期間 兩岸小三通旅客估達5萬人次
「幸福企業」…山東一公司砸千萬 獎勵37員工每人一輛名車

「幸福企業」…山東一公司砸千萬 獎勵37員工每人一輛名車

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據