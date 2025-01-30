大年初一中國逾2億人次出行

1月29日大年初一，大陸全境出遊人次逾2億人次。圖為杭州東站排隊進站的旅客。（中新社）

農曆正月初一（1月29日），中國民眾出行大爆發。據中國交通運輸部統計，大年初一中國全社會跨區域人員流動量20500.6萬人次，比2024年同期增長5.4%。

中新社報導，在出行的2億又5百萬人次中，其中，鐵路客運量551.2萬人次，同比下降0.9%；公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）19671萬人次，同比增長5.5%；水路客運量74.4萬人次，同比增長27.8%；民航客運量203.96萬人次，同比增長5.52%。

來自飛豬的數據顯示，春節 假期前兩天（1月28日至29日）出遊訂單量持續攀升。境內遊方面，機票、定製遊以及包含餐飲玩樂等權益的酒店套餐訂單量同比去年大幅增長；出境遊方面，訂單規模在去年高基數上繼續強勁增長，其中國際郵輪訂單量同比去年增長超六倍。

上述平台數據顯示，上海、北京、廣州、成都、杭州、重慶、深圳、西安、南京、昆明等是假期前兩天旅遊熱度最高的城市。

在出境遊熱門目的地中，除日本、馬來西亞等常見的東亞、東南亞 國家外，澳大利亞、美國、法國、俄羅斯、英國、西班牙、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭等「12小時飛行圈」國家均進入了熱門目的地前十五名。

中國文化和旅遊部與中國氣象局此前聯合發佈春節假期旅遊氣象提示稱，春節假日期間（1月28日至2月4日），中國全境大部氣象條件總體適宜出遊。華南地區、華東南部、華中南部及西南地區南部氣候舒適度整體可達到舒適等級。

不過，30日起中國中東部地區較大範圍雨雪天氣過程將開啟，其中，陝西南部、湖北西北部、河南 西部、山西南部、甘肅東南部等地部分地區降雪較強，在最低氣溫0℃線附近已出現雨雪相態的轉換，公眾需注意出行安全。