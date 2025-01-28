我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

專家引衛星畫面 指中國正建造大型核融合研究設施

中央社新加坡28日綜合外電報導

路透引述2家分析組織的專家報導，中國似乎正在四川省綿陽市建造1座大型雷射點燃核融合（laser-ignited fusion）研究中心，這可能有助於其核武設計及探索發電方式。

時任美俄核武控制談判代表比林斯里（Marshall Billingslea）曾在2020年11月釋出數張衛星照片，指當中顯示中國正在發展核武支援設施，其中有幾張綿陽市的影像可見一塊清空的土地，美方標示「自2010年以來就有的新研究或生產區域」。

根據美國獨立研究組織CNA機構（CNA Corp）的研究員埃弗萊斯（Decker Eveleth）分享給路透的施工文件，這塊土地正是上述研究中心的設立地點，這個中心的名稱是「雷射核融合重大裝置實驗室」（Laser Fusion Major Device Laboratory）。

埃弗萊斯還指出，衛星照片顯示，這座研究中心有4個外圍的「臂部」將用來安置雷射間，並有1個中央實驗間作為靶室，內含氫的同位素，這些同位素將藉由強大雷射融合來產生能源。

這樣的設施布局類似美國斥資35億美元在加州北部打造的國家點火設施（National Ignition Facility，NIF）。這座設施在2022年藉由核融合反應產生的能量超過雷射打入目標的能量，達到所謂「科學收支平衡」（scientific breakeven）。

埃弗萊斯正與詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies，CNS）的分析家一同合作。他估計中國綿陽研究中心實驗間比目前世界最大的美國國家點火設施實驗間還大50%左右。

點燃核融合燃料讓研究人員能夠分析這類反應如何運作，以及如何有朝一日能利用宇宙最充足的資源氫來藉此反應創造出1種潔淨能源來源。這也讓研究人員能夠檢驗核武引爆的細微差別，而不需要藉由爆炸試驗來達成。

美國智庫史汀生中心（Henry L. Stimson Center）的核政策分析家奧伯克（William Alberque）指出，任何擁有美國國家點火設施這類設施的國家，都能夠且很可能將增強對自身核武的信心及改進現有設計，並在毋須進行試驗之下推動未來炸彈的設計。

加州

上一則

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

延伸閱讀

全球豪宅遇逆風買氣冷 專家:倫敦、舊金山今年價格將跌

全球豪宅遇逆風買氣冷 專家:倫敦、舊金山今年價格將跌
川普揚言對半導體課關稅 台專家：高階晶片難取代

川普揚言對半導體課關稅 台專家：高階晶片難取代
延後退休？專家：要兼顧社福、年金 否則將成「三無老人」

延後退休？專家：要兼顧社福、年金 否則將成「三無老人」
日本專家研究黑猩猩 尿意就像打呵欠…會傳染

日本專家研究黑猩猩 尿意就像打呵欠…會傳染

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

2025-01-27 01:30

超人氣

更多 >
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%
3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚

3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚
川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝
「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長
涉案超2億美元 南加華人走私團夥被搗毀 物流高管在逃

涉案超2億美元 南加華人走私團夥被搗毀 物流高管在逃