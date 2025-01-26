1個不能少 9狗帶窩同車返家過年

34--網友把家裡九隻狗帶窩打包，一車帶回家過年。(取材自封面新聞)

當春運 遇上「毛孩子」，一場別開生面的「狗在囧途」正在上演。小紅書寵物 博主周先生今年做了一個大膽決定─把家裡9條狗狗全部接回家過年，其中包括哈士奇、柴犬、斑點狗等大型犬和法鬥、柯基等中型犬。為了安排好這些「乘客」，周先生準備了一台越野車，在後備箱放了5隻狗，其餘4隻則被安置在透明的狗房子裡，放置在越野車托運行李架子上。9隻「毛孩」連狗帶窩「一鍋端」，回老家過年。

封面新聞報導，2025年春運大幕拉開，無數「打工人」踏上返鄉之路，而他們的「毛孩子」也成了這場遷徙大潮中的「特殊旅客」。論帶狗回家過年這件事，這屆網友各出奇招，主打的就是「回家過年，一個都不能少。」

周先生表示，「狗狗們剛上車的時候很興奮，後面都在箱子裡睡著了，下車休息後又重新活蹦亂跳。」

三個小時的車程並不長，這也不影響周先生一路收穫了超高的回頭率。「很多路上的行人都在對我們拍照。」周先生說，為了避免太過於吸引眼球從而形成安全隱患，他們沒有上高速，選擇走國道之類的鄉下小路和城市道路，每隔一個多小時就需要停下帶狗下車透氣和排便。

由於擔心9條狗會嚇到附近的乘客和小孩，他們也只會找沒有人的樹林和小道停車休息。即使一路上折騰不少，周先生也表示很值得，「它們都像我的家人一樣，要過年一起回家過年。」

除了周先生以外，帶狗回家的交通工具大多是小轎車、大貨車、中巴車，可狗的體驗卻千差萬別。

有主人在車尾後面吊了兩個蛇皮袋，將狗狗裝進去，網友辣評「遠看是沙袋，近看是狗袋」。也有人在貨車後邊給狗打造了一個「商務座」，狗糧、玩具和水一應俱全，完全是極致體驗。也有主人則乾脆把狗窩移到車尾或者車頂，網友趣評「壞消息：只能睡車外、好消息：票是臥鋪的」。