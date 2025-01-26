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中國這家AI公司 傳擁有5萬個輝達被禁晶片 恐引發美調查

記者葉文義／即時報導
總部位於杭州的中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），去年底1月20日先後發布了「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，陸媒指此舉引發矽谷震驚，甚至引發Meta內部焦慮。（取自DeepSeek官網）
總部位於杭州的中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），去年底1月20日先後發布了「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，陸媒指此舉引發矽谷震驚，甚至引發Meta內部焦慮。（取自DeepSeek官網）

總部位於杭州的中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）近期先後發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，讓矽谷震驚，甚至引發Meta內部的恐慌。然而，一夕爆火的DeepSeek可能引發美國晶片調查，因市場傳出DeepSeek擁有五萬個已經被禁止出口至中國的輝達H100人工智慧晶片。

美國AI新創公司Scale AI 執行長 Alexandr Wang 最近接受採訪時爆料，Deepseek擁有大約五萬個輝達最先進的H100 GPU，並指「但是很明顯他們不能說出來，因為這違反了美國所實施的出口管制，我相信他們擁有比外界想像的更多，他們未來會被晶片管制，和出口管制所限制」。

財聯社報導，甚至有投資者將輝達上周重挫3.12％的原因指向DeepSeek的一夜爆火。德國《世界報》知名市場評論員Holger Zschaepitz表示：「中國的DeepSeek可能代表對美國股市的最大威脅，因為該公司似乎以極低的成本構建了一個突破性的人工智慧模型，並且無需使用尖端晶片。這讓人質疑投入該行業的數千億美元資本支出的實際效用。」

據報導，DeepSeek僅用2,048片H800顯示卡（GPU）、耗時兩個月，就訓練出了一個6,710億參數的DeepSeek-V3。相較於Meta訓練參數量4,050億的Llama 3，用了16,384片更強的H100顯示卡，花了54天。Deepseek的訓練效率提升了11倍。

晶片 AI 輝達

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