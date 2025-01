春節譯「Lunar New Year」中國品牌霸王茶姬挨轟道歉

霸王茶姬在Instagram用了「Lunar New Year」代表春節,引起爭議。(取材自Instagram)

中國當紅茶飲品牌「霸王茶姬」近日在境外社群發文將春節 的英文翻譯為Lunar New Year,未使用Chinese New Year,遭中國網友砲轟「去中國化」後,昨天緊急更改文案並致歉。

聯合國 教科文組織去年12月通過中國提案,將農曆春節列為「人類非物質文化遺產代表作」名錄。今年,中國官方大舉慶祝首個「非遺春節」。

正積極進軍海外市場的霸王茶姬(CHAGEE),近日在IG、臉書等境外社群帳號發文向茶友賀年,被中國網友發現春節英文翻譯使用Lunar New Year,而不是Chinese New Year或Spring Festival。

「霸王茶姬 外網」隨即登上微博熱搜榜,網友痛批「去中國化」、「國內國外兩副面孔」、「沒敏感度」,要求霸王茶姬道歉更正。

霸王茶姬踩雷後,緊急更改文案為Chinese New Year,昨晚透過微信 公眾號就春節一詞翻譯不當致歉,表示:「很抱歉我們沒有拉齊海外在地團隊對『春節』的翻譯使用更一致的說法,我們後續會加強對海外帳戶的管理和溝通,確保表達內容的準確性。」

霸王茶姬還稱,「作為從世界茶葉故鄉中國雲南走出的品牌,我們從未忘記我們來自哪裡,我們為何而出發」,並「感謝茶友們的監督、批評和建議」。

由於亞洲多國都有過農曆新年的習俗,春節對應的英文翻譯,除了Chinese New Year,Lunar New Year也常被使用。但Lunar New Year在中國大陸,卻被視為去中國化、否定中國。

中國去年向聯合國教科文組織提案申遺,則是用Spring Festival對應春節,避開這個爭議。

據陸媒封面新聞,上海市天文學會副理事長施韡稱,Lunar New Year和Chinese New Year之爭,涉及的是一個科學問題。從曆法的角度來講,Lunar new year是不準確的。現在所使用的農曆屬於陰陽合曆, Lunar New Year只能代表「陰曆」,不能完整地表達「陰陽合曆」的概念。

霸王茶姬創立於2017年,2023年總銷售額已突破人民幣100億元,門市超過4500家,會員數達1.78億。