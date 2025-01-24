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「為博網路關注買刀殺童」深圳日本男童遇刺兇手判死刑

記者陳湘瑾／即時報導
深圳10歲的日本男童在上學途中無故遭人襲擊身亡，當地民眾前往學校獻花致哀。(路透檔案照)
深圳10歲的日本男童在上學途中無故遭人襲擊身亡，當地民眾前往學校獻花致哀。(路透檔案照)

廣東深圳去年9月發生日本男童遇襲身亡案，趕在農曆年前，深圳市中級人民法院24日對因殺人嫌疑被起訴的45歲男子實施首次公審，同日以故意殺人罪判處被告的中國男子死刑。判決指出，被告是為了在網路上博取關注而買刀殺害兒童。

綜合日本共同社和每日新聞報導，有關去年9月在中國廣東省深圳市發生的日本男童遇襲身亡案，日本駐陸大使金杉憲治在北京向媒體透露上述資訊。這是該案的首次開庭，當天就做出這項判決的情況並不常見。

這次的公審不向媒體公開，但日本駐廣州總領事館的總領事貴島善子和受害者親屬有參與旁聽。公審中將多大程度揭示作案動機是焦點。據稱，被告在庭審中表示有話想要對受害者家屬和日本駐中國大使館說，但相關報導中皆未提及有關內容。

2024年9月18日上午，一名於深圳日本人學校就讀的十歲男童在離校門外200公尺處被一名男子持刀襲擊受傷，男子當場被捕，但男童在翌日凌晨於醫院不治身亡。由於該案發生當天是「918事變」的93周年，有觀點認為這是針對日本人的犯罪。當時中國相關部門表示該案屬「偶發個案」，沒有公布動機等詳情。

日本 大使館

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