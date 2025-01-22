美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

還有一周就是春節 ，號稱「地表人類最大遷徙」的春運 提前出現客流高峰，返鄉人潮被塞在各地高速路上。有網友抱怨在滬昆高速塞車五小時動彈不得，被稱是史上最早的春運超級大塞車。此外，由於中國經濟不景氣，「高鐵空座多，綠皮車廂被擠爆」的現象也引發外媒關注。

綜合中媒報導，有關部門預測，今年春運自駕出行占八成。而今年首場寒潮於23日開始影響全中國，伴隨大風雨雪，部分地區累計降溫達20℃，返鄉恐更加艱辛。

有網友發帖表示，本想繞開高峰期提前回家過年，沒想到大家都這樣操作，反而提前嘗到塞車苦果。有網友表示，「浙江堵完江西堵，江西堵完湖南還在堵」；有深圳網友北上回家，花了六小時還在廣東；中午從東莞出發的網友「開了一個下午，也沒出廣州」；也有從上海出發者，耗12小時才到南昌。

另據自由亞洲電台報導，在中國經濟不景氣的背景下，如何節省過年成為熱門話題。春運期間還出現買不到票，但高鐵車廂內空無一人的怪象。

據知，今年春運已啟動一周，人民日報引述廣鐵集團表示，旅客量已累計達到1337.1萬人次，比去年同期多32.8萬人次，同比增長2%，但抖音平台出現不少春運期間，高鐵空無一人的視頻。有網友質疑，為何買票時要候補，但上車後卻沒有人。

網友「半眉」說：「買票的時候被高鐵給騙的，我買票的時候是一等座也沒有多少張，二等座也沒有多少張。結果上了高鐵以後發現，整個車廂就我一個人，這個高鐵現在馬上就到下一個站了，但也是沒人的。」

據了解，上述怪現象之所以出現，是因民眾為省錢，今年春節多選火車不搭高鐵返鄉。

翻查中國鐵路「12306」購票平台，春節前往來多地的高鐵都要候補，但每年春節都從廣東回長沙過年的胡先生表示，身邊的朋友今年都坐火車而不坐高鐵回家。他表示，高鐵在春節前漲價，比普通火車貴好幾倍，寧願多花幾個小時也想節省開支。

胡先生說：「我從廣州坐那個綠皮車到長沙要九個小時，可能100元(人民幣，約13美元)已經夠了，或者100多元。但是如果坐高鐵要將近400元，貴了三、四倍。」

此外，春節期間部分機票降價超過1000元，也讓網友感嘆「買早了」。上游新聞報導指出，「200元飛全國」的「骨折價」現象，引起網友關注。